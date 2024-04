Due consiglieri lasciano la Lega e formano il gruppo 'Un futuro migliore per Bellaria-Igea Marina'

I consiglieri comunali della Lega di Bellaria-Igea Marina Anna Garzillo e Simone Vorazzo hanno lasciato il 'Carroccio' per formare il nuovo gruppo consiliare 'Un futuro migliore per Bellaria-Igea Marina'. "Tale decisione è maturata a fronte del perdurare della mancanza di rapporti con il gruppo consiliare Lega – Salvini Premier di Bellaria Igea Marina - spiegano i consiglieri - E’ stato sempre e comunque, da parte nostra, mantenuto l’impegno preso nei confronti dei nostri elettori, lavorando in consiglio comunale a sostegno della maggioranza".

"Continuiamo, con maggior impegno e responsabilità, mettendoci nuovamente a disposizione nell’interesse della città, nel progetto civico Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina, per portare un vento di cambiamento e innovazione nel panorama politico locale - continuano - Lavoreremo affinché si concretizzi questa opportunità che ci è stata proposta e che abbiamo accettato, perché Bellaria Igea Marina possa scegliere alle prossime elezioni, Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina: una nuova proposta civica che possa contribuire a migliorare la nostra città, aprendo sempre nuove prospettive. Sottolineiamo inoltre, l'importanza di un approccio pragmatico e centrato sulle esigenze reali della cittadinanza, ponendo al centro dell'agenda politica temi quali, la contrarietà all’applicazione dell’imposta di soggiorno, la promozione del turismo locale, la valorizzazione del nostro territorio e la sua sicurezza. Oggi rivestiamo il nostro ruolo di consigliere comunale, che è stato possibile raggiungere ed ottenere grazie alla volontà espressa mediante il voto, ed è proprio a tutte quelle persone che siamo grati e a cui sentiamo di rendere conto delle nostre scelte e del nostro operato".