Elena Raffaelli a Salotto blu: "La Notte Rosa ha fatto il suo tempo, non serve più"

Elena Raffaelli, parlamentare di" Lega Salvini premier" e assessore a Riccione, è stata intervistata da Mario Russomanno a VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda Venerdì alle 22 e 30 esprimendosi su temi di attualità. Qui anticipiamo alcune delle sue riflessioni. Le elezioni a Rimini? "Ribadiamo che il nostro candidato è Enzo Ceccarelli, ex Sindaco di Bellaria, civico. I nostri alleati capiranno che si tratta della scelta migliore. L' amministrazione Gnassi lascia una Rimini piena di cantieri a cielo aperto in piena stagione estiva, segno di mancata programmazione". Il modello turistico?: "Guardate Riccione dopo anni di amministrazione di centro destra. I valori immobiliari sono cresciuti, i turisti vogliono qualità e decoro. A Rimini si è puntato su altro, manca sicurezza. Manifestazioni come la Notte Rosa sono diventate nel tempo simbolo di un turismo mordi e fuggi e di disordine. Non è quel che serve ad albergatori, commercianti, bagnini".