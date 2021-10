Elezioni amministrative 2021, Rimini e altri 5 comuni al voto: seggi aperti, la diretta

Domenica alle 7 si sono aperti i seggi per la prima giornata di chiamata al voto, con le urne che chiuderanno alle 23 per poi riaprire lunedì dalle 7 alle 15

Rimini, Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli e Sassofeltrio eleggono il nuovo sindaco. Domenica alle 7 si sono aperti i seggi per la prima giornata di chiamata al voto, con le urne che chiuderanno alle 23 per poi riaprire lunedì dalle 7 alle 15. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale insieme alla carta di identità. Non è richiesto il Green Pass per l'accesso agli edifici in cui si vota. A Rimini si sfidano 6 candidati sindaco, per un totale di 21 liste e 596 candidati consiglieri ai 32 posti del consiglio comunale.

Si contendono la carica di primo cittadino Jamil Sadegholvaad (con una coalizione formata da Pd, Rimini Coraggiosa, Europa Verde, Lista Jamil, Rimini Futura), Enzo Ceccarelli (con una coalizione formata da Lega, Fratelli d'Italia, Casa dei Moderati, Popolo delle Famiglia, Rinascimento, Noi Amiamo Rimini, Frisoni con Ceccarelli), Gloria Lisi (con una coalizione formata da M5S, Lista Rimini per Gloria Lisi, Lista Rimini per le Imprese, Un futuro verde per Rimini, Rimini Ben-essere, A political party), Mario Erbetta (Erbetta sindaco), Sergio Valentini (Rimini in Comune) e Matteo Angelini (Movimento 3V).

Alle 12 ha votato il 13,65%, mentre cinque anni fa si recò ai seggi alla stessa ora il 17,11%

A Cattolica ha votato il 12,12% degli aventi diritti al voto. Nella precedente chiamate alle urne fu del 17.49%. A Montescudo-Montecolombo ha votato l'11,56% (16.34% la percentuale precedente). A Pennabilli ha votato il 13,98% (23,01 nella precedente chiamata alle urne), mentrea Sassofeltrio il 20,03% (25,36%).

"Andate a votare: il vostro voto potrà essere decisivo per il futuro di Rimini”. Con questo appello, Gloria Lisi ha lasciato il seggio del plesso scolastico De Amicis di via Crispi, 101. Dopo aver votato Lisi ha invitato i riminesi a non mancare all’appuntamento con le urne, segnalando l’importanza della tornata elettorale. “Siamo di fronte a sfide importanti a cui occorre dare risposte serie e concrete. Mai come ora Rimini ha bisogno di guardare al futuro con nuove competenze e credo che i nostri candidati, tutti, potranno contribuire al necessario cambiamento. Il voto di Rimini potrà dare una svolta non solo alla città, ma a tutto il nostro territorio, perché le grandi progettualità che ci aspettano superano i confini amministrative e hanno logiche sovraterritoriali. Esprimere il proprio voto in maniera consapevole e motivata è il modo migliore di contribuire al futuro della nostra città".

Ore 10 A Cattolica si contendono la carica di primo cittadino Mariano Gennari (con una coalizione formata da M5S, Siamo Cattolica, Progetto Cattolica), Franca Forochi ( con una coalizione formata da Pd, Cattolica Coraggiosa, Europa Verde, Cattolica Futura, Cattolica in azione, Lista Idee in Comune), Massimiliano Gessaroli (con una coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Alleanza civica per Cattolica) e Francesco Vittori (Lista Rossa)

Ore 9.59 A Montescudo-Montecolombo si contendono la carica di primo cittadino Elena Castellari (Lista civica Torri Unite), Shelina Marsetti (LIsta civica Nuovi Orizzonti) e Gianmarco Casadei (Lista civica Insieme)

Ore 9.58 I candidati a Novafeltria sono Stefano Zanchini (Lista civica Percorso Comune) e Ottavia Borghesi (Lista civica Rin-nova)

Ore 9.57 I candidati sindaco a Pennabilli sono Cristina Ferri (Lista civica Orizzonte comune) e Mauro Giannini (Lista Identità montana)