Elezioni, 20 banchetti per tutta la città con i candidati della Lista Jamil

Ogni candidato della Lista sarà presente per parlare, discutere e ascoltare le cittadine e i cittadini che vorranno approfondire il programma

Un evento a stretto contatto con la cittadinanza riminese quello organizzato per il 19 settembre, dalle ore 9 alle 12.30, dalla Lista Jamil. 20 banchetti per tutto il territorio comunale, all'insegna del dialogo e del confronto con i residenti dei quartieri di Rimini, da Miramare a Torre Pedrera, compreso il forese, attraverso tante postazioni distribuite nei punti strategici della città.

Ogni candidato della Lista sarà presente per parlare, discutere e ascoltare le cittadine e i cittadini che vorranno approfondire il programma della Lista Jamil e conoscere più da vicino le idee e le proposte degli aspiranti futuri consiglieri comunali. Non mancherà il candidato sindaco Jamil Sadegholvaad, che farà tappa tra i vari banchetti blu-arancio per raccontare le sue idee ai passanti e agli elettori.