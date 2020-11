Elezioni 2021, i Liberalsocialisti appoggiano la candidatura di Erbetta a sindaco

I "Liberalsocialisti per l'Italia" appoggieranno la candidatura di Erbetta Mario a Sindaco di Rimini. Il segretario nazionale dei Liberalsocialisti Antonino Di Stefano annuncia l'appoggio alla candidatura con la creazione di una pagina Facebook "Mario Erbetta Sindaco Di Rimini". "Abbiamo come Liberalsocialisti per l'Italia, dato vita a questa pagina, innanzitutto per sottolineare che Mario Erbetta è uno di noi - esordisce -. Ci accomuna la stessa passione politica e la stessa visione del socialismo. Quella che lui e noi chiamiamo la "terza via"; uno socialismo democratico, autonomo, riformista e liberale".

"Erbetta è un compagno che non stordisce le persone alle orecchie, perché ascolta, ascolta e traduce le aspettative dei cittadini in iniziativa politica al Consiglio Comunale di Rimini, tanto da divenire l'unica opposizione autorevole ad una maggioranza consiliare senza idee e senza visione della prospettiva - prosegue -. La candidatura viene da noi condivisa è fatta nostra perché risponde alle attese di Rimini, dei suoi abitanti. Una candidatura forte ed autorevole che già parla da oggi al futuro di Rimini, alla sua collocazione strategica nella Romagna e nel contesto nazionale come esempio di visione industriale e dei servizi. I Liberalsocialisti per l'Italia saranno al fianco di Erbetta, convinti che ci sono tutte le condizioni perché questo sogno sfuggendo dall'utopia diventi realtà".

Il candidato a sindaco e consigliere comunale di Rinascita Civica dichiara: "Ringrazio i Liberalsocialisti per l'Italia che localmente diventeranno i Liberalsocialisti per Rimini per l'appoggio. La famiglia si allarga e si allargherà ancora fino alle elezioni. La Terza Via da me indicata sarà la vera novità nel panorama politico riminese e nazionale diviso tra un centro sinistra immobile e un centrodestra senza ormai più il centro. Le parole d'ordine saranno Pane e Lavoro, Scuola e Sanità oltre che premiare i Meriti e aiutare a risolvere i Bisogni. Un programma semplice ma di complessa realizzazione.Mi impegnerò con tutte le mie forze per una nuova Rinascita Civica di Rimini".