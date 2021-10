DIRETTA - Elezioni per il nuovo sindaco di Rimini e di altri 5 comuni: tutte le informazioni dello spoglio

Ultimo giorno di votazioni a Rimini e in altri 5 comuni per eleggere il sindaco. A Rimini si sono confrontati 6 candidati alla poltrona di primo cittadino

Ultimo giorno di votazioni a Rimini e in altri 5 comuni per eleggere il sindaco. A Rimini si sono confrontati 6 candidati alla poltrona di primo cittadino. Tutte le informazioni dallo spoglio delle urne.

ORE 19.33 - SCRUTINATI 39 SEGGI SU 143, SADEGHOLVAAD VERSO LA VITTORIA AL PRIMO TURNO

A quasi un terzo delle sezioni riminesi scrutinate il candidato a sindaco del centrosinistra Jamil Sadegholvaad sembrerebbe andare alla vittoria già al primo turno. Per l'aspirante primo cittadino la percentuale delle preferenze è al 52,02%, un risultato che lo vedrebbe eletto alla prima tornata. Più indietro l'avversario del centrodestra, Enzo Ceccarelli, al 32,54% delle preferenze mentre Gloria Lisi, supportata dalle liste civiche e del Movimento 5 Stelle, è al 8,49%. Chiudono il cadidato 3V Matteo Angelini col 4,31% seguito da Mario Erbetta col 1,79% e Sergio Valentini con lo 0,79%.

Ore 19.01 - TERMINATO LO SPOGLIO A MONTESCUDO-MONTE COLOMBO

Si è concluso il conteggio delle schede in tutte le 7 sezioni del comune di Montescudo-Monte Colombo con la vittoria di Gian Marco Casadei della lista Insieme che ha ottenuto 1498 preferenze pari al 54,08%, sconfitti gli avversari di Torri unite con l'Elena Castellani che ha ottenuto 890 preferenze, pari al 32,13%, e Shelina Marsetti di Nuovi orizzonti che si è fermata 382 preferenze pari al 13,79%

Ore 18.45 - NOVAFELTRIA HA IL SUO NUOVO SINDACO

Terminato lo spoglio a Novafeltria: con 2239 voti pari al 60,19% Stefano Zanchini di Percorso comune è il nuovo sindaco della città, battuta Ottavia Borghesi (Centrosinistra - Rinnova) che con 1481 preferenze su è fermata al 39,81%.

Ore 18.48 - A NOVAFELTRIA SCRUTINATE 9 SEZIONI SU 10

Quando manca una sola sezione ad essere scrutinata, Novafeltria vede in netto vantaggio il candidato sindaco di Percorso comune Stefano Zanchini con il 59,43%, per Ottavia Borghesi (Centrosinistra - Rinnova) 40,57%.

Ore 18.44 - CATTOLICA, CONCLUSO LO SPOGLIO NELLA META' DELLE SEZIONI, FORONCHI IN TESTA

Concluso in 8 sezioni su 15 sezioni lo spoglio delle schede per l'elezione del sindaco di Cattolica, a mantenere un netto vantaggio è la candidata del centrosinistra Franca Foronchi col 50,47%, segue il sindaco uscente Mariano Gennari sostenuto dal Movimento 5 Stelle col 26,63%. Il candiadto del centrodestra Massimiliano Gessaroli è al 21,61% mentre quello di Sinistra capitalista-Potere al popolo Francesco Wilbert Vittori è all'1,39%. Si attende l'esito delle altre 7 sezioni.

Ore 18.08 - CATTOLICA, IN VANTAGGIO IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA

Quando a Cattolica si è concluso lo spoglio di 5 sezioni su 15 il risultato parziale vede in netto vantaggio la candidata del centrosinistra Franca Foronchi col 50,55%, segue il sindaco uscente Mariano Gennari sostenuto dal Movimento 5 Stelle col 24,89%. Il candiadto del centrodestra Massimiliano Gessaroli è al 23,20% mentre quello di Sinistra capitalista-Potere al popolo Francesco Wilbert Vittori è all'1,36%. Si attende l'esito delle altre 10 sezioni.

Ore 18.00 - MONTESCUDO-MONTE COLOMBO, SCRUTINATE 4 SEZIONI SU 7

A Montescudo-Monte Colombo sono state scrutinate 4 sezioni su sette col risultato parziale che vede in testa la lista Insieme di Gian Marco Casadei con il 56,1% seguito dalla candidata di Torri unite Elena Castellari col 34,96% e dal candidato di Nuovi orizzonti Shelina Marsetti all'8.94%.

Ore 17.58 - A RIMINI SCRUTINATE 8 SEZIONI SU 143: SADEGHOLVAAD SUPERA IL 50%

Le prime 8 sezioni scrutinate nel comune di Rimini inidcano un netto vantaggio del candidato del centrosinistra Jamil Sadegholvaad che, per il momento, ha superato il 50% delle preferenze attestandosi al 51,15%, un risultato che lo vedrebbe eletto alla prima tornata. Più indietro l'avversario del centrodestra, Enzo Ceccarelli, al 32,82% delle preferenze mentre Gloria Lisi, supportata dalle liste civiche e del Movimento 5 Stelle, è al 9,27%. Chiudono il cadidato 3V Matteo Angelini col 4,01% seguito da Mario Erbetta col 2,02% e Sergio Valentini con lo 0,73%.

Ore 17.24 - TERMINATO LO SPOGLIO A SASSOFELTRIO, ELETTO IL NUOVO SINDACO

Scrutinate tutte e 3 le sezioni del comune appena entrato nella Romagna, col 51,7% delle preferenze è stato eletto Fabio Medici di Insieme si può, battuto l'avversario di Progetto comune Bruno Ciucci che ha ottenuto il 48,03%.

Ore 17.05 - PRIMO VERDETTO DELLE URNE: PENNABILLI HA IL SUO SINDACO

Concluso lo spoglio nel comune di Pennabilli, ad essere eletto sindaco col 67,29% delle preferenze è stato il candidato di Identità Montana Mauro Giannini, sconfitta l'avversaria di Orizzonte Comune Cristina Ferri.

Ore 16.56 - PRIMA SEZIONE SCRUTINATA A CATTOLICA

I risultati dello scrutinio della prima sezione del comune di Cattolica indicano che il candidato del centrosinistra Franca Foronchi ha ottenuto il 52,27%, segue il sindaco uscente Mariano Gennari sostenuto dal Movimento 5 Stelle col 25,60%. Il candiadto del centrodestra Massimiliano Gessaroli è al 20,8% mentre quello di Sinistra capitalista-Potere al popolo Francesco Wilbert Vittori è all'1,22%. Si attende l'esito delle altre 15 sezioni.

Ore 16.51 - NOVAFELTRIA, SCRUTINATE 6 SEZIONI SU 10

A oltre metà dello spoglio per il Comune di Novafeltria è in vantaggio il candidato di Percorso comune Stefano Zanchini con il 58,19%, per Ottavia Borghesi (Centrosinistra - Rinnova) 41,81%. Si attende l'esito nelle restanti sezion

Ore 16.38 - NOVAFELTRIA, SCRUTINATE 4 SEZIONI SU 10

A quasi metà dello spoglio per il Comune di Novafeltria è in vantaggio il candidato di Percorso comune Stefano Zanchini con il 51,16%, per Ottavia Borghesi (Centrosinistra - Rinnova) 48,84%

Ore 16.17 - SCRUTINATA LA PRIMA SEZIONE DI RIMINI

I risultati dello scrutinio della prima sezione del comune di Rimini indicano che il candidato del centrosinistra Jamil Sadegholvaad ha ottenuto il 69,23% delle preferenze seguito da quello del centrodestra Enzo Ceccarelli col 15,38%. Seguono il canidato 3V Matteo Angelini col 7,69%, Gloria Lisi 7,69%. Nessun voto per Mario Erbetta e Sergio Valentini. Si attende l'esito delle altre 142 sezioni.

Ore 16.07 - PRIMA SEZIONE SCRUTINATA A NOVEFELTRIA

Scrutinata la prima sezione nel comune di Novefeltria: pareggiano entrambi i candidati con 77 preferenze a testa. Si attende l'esito delle altre 9 sezioni.

Ore 15.55. TUTTI I DATI DELL'AFFLUENZA NEL RIMINESE

Ore 15.45 - IN UN COMUNE AFFLUENZA SOTTO IL 50%

Nel comune di Montecolombo-Montescudo la disaffezione al voto si è concretizzata in un'affluenza inferiore ad un elettore su due aventi diritto. Nel comune hanno votato il 47,1% degli aventi diritto, in calo rispetto al 56% di 5 anni fa. Un calo di 9 punti percentuali

Ore 15.42 - AFFLUENZA A RIMINI

Nel Comune di Rimini hanno votato il 55,7% degli aventi diritto, contro il 57,9% delle elezioni amministrative del 2016, quando si votava in un giorno solo. Il calo è di oltre due punti percentuali, quindi meno marcato rispetto alla media nazionale.

Ore 15.31 - LE PRIME AFFLUENZE

Nel comune di Cattolica hanno votato poco più della metà degli elettori, il 53,06% contro il 58,75% dello scorso anno. Il Comune più fedele alle urne è stato Pennabilli, con un'affluenza del 70,3% degli elettori che hanno espresso il voto (in calo rispetto al 72,4% di 5 anni fa). Molto più netta la flessione invece in un altro comune montano: Novafeltria, dove hanno votato il 61,5% degli elettori rispetto al 70,2% di 5 anni fa (un calo quasi del 9 percento). New entry in provincia di Rimini è il Comune di Sassofeltrio, dove si sono recati alle urne il 66,2% degli elettori rispetto al 70,9% di cinque anni fa.

ORE 15 - SEGGI CHIUSI

Si sono chiusi i seggi per le elezioni amministrative nei comuni interessati dal voto in provincia di Rimini. Oltre al capoluogo si è votato a Cattolica, Montescudo-Montecolombo, Novafeltria, Pennabilli e Sassofeltrio per eleggere il nuovo sindaco. Dopo che le ultime persone, ancora presenti all'interno del seggio, avranno espresso la loro preferenza si partirà con la conta dei voti.