Elezioni a Bellaria-Igea Marina, Baldassarri: "La zona Colonie può rappresentare un formidabile motore di innovazione"

“La Zona Colonie può rappresentare un formidabile motore di innovazione per Bellaria-Igea Marina. Ma temo che la destra ne soffra le potenzialità per la concorrenza che potrebbe fare al tessuto alberghiero esistente”. Ugo Baldassarri venerdì sera, al ristorante da Mimmo, parlava anche da residente della zona oltre che da candidato sindaco della coalizione progressista. “L'investimento più importante, realizzato alle Colonie, il Blu Suite Hotel di un imprenditore non locale, ha attratto nuova clientela che non avrebbe mai scelto Bellaria-Igea Marina - ha proseguito - Limitare ogni prospettiva di crescita della parte sud del Comune, impedirle di usare strumenti come i condhotel, è miope”.

Baldassarri ha attaccato anche sulla strada di gronda parallela alla ferrovia che dovrebbe liberare il lungomare Pinzon dal traffico: “È partita col piede sbagliato. In realtà non è neanche partita, se si eccettua l'allestimento coreografico con un mezzo di cantiere. È impostata su tratti troppo brevi, il primo da via Dei Mille a via Cardano, da realizzare per stralci successivi sui quali non c'è certezza dei finanziamenti. In più ha il limite di terminare in via Agedabia quando il completamento dovrebbe essere lo sbocco nella via Tolemaide. Se diventerò sindaco, chiederò al Comune di Rimini l'apertura di un tavolo per allungare di poche centinaia di metri l'opera e darle la naturale continuità”.

Il candidato ha anche espresso dubbi sul sottopassaggio carrabile in via Agedabia, previsto dall'accordo di programma tra RFI e Regione, sulla linea ferroviaria Rimini-Ravenna: “Sarà di altezza ridotta e consentirà solo il passaggio delle automobili. Non se ne vede l'utilità in quella posizione vicina alla Tolemaide. In previsione della chiusura del passaggio a livello di via dei Mille, sarebbe preferibile individuare una soluzione meno decentrata per un nuovo sottopassaggio”.

Venerdì, con Baldassarri, era presente una rappresentanza del Movimento 5 Stelle con la capolista Maria Angela Bigoli. La serata, condotta da Cristina Belletti anch'essa residente alle Colonie, ha toccato altri temi. Particolarmente sentito quello della sicurezza, che riguarda in egual misura anche la confinante Valletta oggetto di numerosi furti e vandalismi. Baldassarri ha proposto l'introduzione di "un efficiente servizio di video sorveglianza, oggi di fatto inesistente. In entrambe le zone c'è anche un evidente problema di sicurezza stradale. Soprattutto nella Valletta, passata in poco tempo da zona ortiva a residenziale, c'è da puntare a una razionale riorganizzazione della viabilità e a una nuova e migliore dotazione di servizi". Bigoli, accolta con affetto in questa prima prova di “campo largo progressista”, ha sottolineato che l'obiettivo del M5S è rivitalizzare un paese “spento e molto provinciale” e che con Baldassarri spera di impostare "una politica che guardi con attenzione ai temi sociali e della transizione ecologica".