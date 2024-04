Elezioni a Bellaria-Igea Marina, festa di apertura di campagna elettorale per Filippo Giorgetti

Si è tenuta ieri sera al bar Zenzero e nella piazza antistante la festa di apertura della campagna elettorale organizzata dalla compagine che sostiene Filippo Giorgetti nella corsa al secondo mandato da primo cittadino di Bellaria-Igea Marina. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Lista civica Noi per Giorgetti e Lista civica del Sindaco Siamo per Bim hanno dato appuntamento alla cittadinanza, che ha risposto all’invito.

"Un gruppo e una classe dirigente che intende convintamente proseguire il percorso amministrativo avviato nel 2019: un quinquennio fatto di sfide inedite ed epocali, dal covid allo scenario internazionale, affrontato dal governo della città con una gestione oculata, rigorosa e coraggiosa della cosa pubblica. In cui spiccano alcuni traguardi storici per la città di Bellaria Igea Marina, dalla prima sede di una scuola superiore al nuovo lungomare di Bellaria, dalla strada di gronda in zona colonie appena cantierata a quella che sarà, con i lavori pronti a partire in via Bellini, la prima nuova scuola della città dopo quasi mezzo secolo dall’ultima edificata. Una coalizione che si presenta all’appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno arricchita da nuove figure, compresi tanti giovani, che si sono avvicinate e aggiunte negli anni al centrodestra unito di Bellaria Igea Marina, nonché dal positivo endorsement di importanti gruppi politici di area riformista i quali già hanno manifestato il proprio sostegno a Filippo Giorgetti".

Sul palco, si sono avvicendate tutte e cinque le liste al completo che sostengono la candidatura di Giorgetti, capitanate rispettivamente da Roberto Maggioli, Nicola Missiani, Cristiano Mauri, Michele Neri e Adele Ceccarelli. A seguire, è stato il sindaco a salire sul palco, con un intervento denso di gratitudine verso i componenti delle liste e verso gli spettatori. Non sono mancati poi ospiti che hanno speso parole importanti a sostegno del candidato. In primis Jacopo Morrone (Segretario della Lega - Romagna) e il presidente di Confcommercio di Rimini Gianni Indino, i quali hanno sottolineato "la lealtà, la serietà, la competenza e l’alto profilo istituzionale di Giorgetti". Apprezzamento condiviso ed espresso anche da alcuni amministratori del territorio i quali hanno voluto raggiungere Bellaria Igea Marina per l’occasione e sostenere Giorgetti in prima persona, in particolare il Vice Sindaco di Novafeltria Elena Vannoni, il Sindaco di Sarsina Enrico Cangini, il Sindaco di Borghi Silverio Zabberoni e il Sindaco di Talamello Pasquale Novelli. Presente anche Rosaria Tassinari (coordinatrice regionale di Forza Italia). "Tutti amministratori che hanno sottolineato la capacità dimostrata in questi anni dal primo cittadino anche nella creazione e nel consolidamento dei rapporti con gli altri enti e le altre istituzioni del territorio: riconoscendo a Filippo, per esperienza e competenza, il ruolo di coordinamento e leadership per tutti gli amministratori di area moderata del territorio".

La corsa del centrodestra unito al secondo mandato di Giorgetti passerà attraverso nuovi incontri con la cittadinanza, volti ad illustrare nel dettaglio il programma della coalizione, che saranno presto annunciati.