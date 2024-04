Elezioni a Bellaria-Igea Marina, il candidato sindaco Giovanardi: "La cura della città deve costituire una priorità"

Partecipato incontro ieri sera al Blumen Bar di Igea Marina da Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina e Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Giovanardi. Presenti alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative per le due liste civiche che, intervenendo, hanno messo al centro le motivazioni che li hanno portati a scegliere Giovanardi quale candidato sindaco, facendo un excursus su parte delle problematiche che affliggono da tempo la zona di Igea Marina e che vengono riscontrate nell’attualità. A sostegno del candidato Giovanardi anche l’ex sindaco Enzo Ceccarelli che ha portato il suo personale saluto di vicinanza ed attenzione verso questa aggregazione che “dà valore alle persone”.

Giovanardi ha posto l’attenzione principalmente sulla sua candidatura, da civico svincolato dai partiti: "Sono persona del territorio, che abita e vive la propria città verso la quale porto un profondo senso di rispetto e di attenzione da sempre. Ai disagi dovuti ai ritardi in alcuni interventi, alle preoccupazioni per l’intervento considerato “fuori tempo” del pennello sul porto canale, si aggiunge il fatto di riscontrare come parti di questo territorio versino in una situazione non idonea ad una città turistica. La stazione di Igea Marina, il sottopassaggio pedonale, il sottopasso di Via Ennio, l’area dell’anfiteatro compreso l’ingresso nord di Viale Ennio, sono la fotografia di una situazione non adeguata. Non sono certamente gli interventi di questi giorni che possono coprire la noncuranza precedente anche là dove ci si vuol far vanto dello stato dei parchi e dei giardini, troppo spesso trascurati. In questo sottolineiamo come “l’assenza dei quartieri come luogo di ascolto e confronto abbia penalizzato i cittadini, portatori di specifiche segnalazioni ed attenzioni”.

"La cura della città deve costituire una priorità se si vuole renderla ospitale tutto l’anno - continua Giovanardi - E' possibile parlare di turismo ed allungamento della stagione turistica, se si hanno a cuore tre cardini del ragionamento; una città viva commercialmente parlando, una città ospitale e sicura, una città a spiccata trazione e sensibilità ambientale. Gli operatori anche ad Igea Marina che tengono aperta la propria attività dando una luce ad un pezzo di città devono trovare ragione e sentimento per poter credere nel loro futuro. Non solo a parole dette in campagna elettorale. Ma nei fatti quotidiani e concreti, togliendoli dall’imbarazzo e dalla solitudine in cui si sentono spesso. Fare squadra con la città deve significare questo, evitando che esistano operatori di serie a ed operatori di serie b. La città cresce se si sente forte e matura un progetto condiviso. Occorrono eventi di richiamo anche per Igea Marina, che ha spazi e luoghi dedicati unici per contenerli; si dovrà sostenere la rete presente dell’associazionismo sportivo ampliando e non restringendo gli spazi per le pratiche del benessere e dello sport. Nella mia tradizione di famiglia “lo sport, inteso quale crescita formativa ed umana dell’individuo” ha avuto sempre una grande parte di interesse. Per questo “ritengo fondamentale adoperarsi per adeguare strutture e spazi, usufruendo anche del richiamo che la pratica sportiva porta sul turismo. Abbiamo le giuste professionalità, la capacità ricettiva, i giusti spazi anche a mare per accelerare un processo che deve vederci competitivi anche nei confronti delle realtà turistiche a noi vicine. Si ritiene sbagliata la scelta che ha portato a non confermare il servizio pubblico del bus nella sua linea principale, a supporto della zona turistica di Igea Marina. Non se ne comprende la ragione, speriamo ben motivata, per allontanare il percorso dalla zona mare anche in funzione dei visitatori turistici e dei residenti presenti. Per questo almeno nelle intenzioni ci impegniamo a valutarne insieme alla società di competenza, un nuovo tracciato sulla parte mare".

"Parlare di turismo è anche affrontare senza dietrologia e retorica il tema dell’imposta di soggiorno - prosegue il candidato - In coerenza con quanto determinato in passato “restiamo dell’idea che ad oggi non debba essere applicata, motivando puntualmente tale posizione. Dalle tabelle esposte nell’incontro e dalle delibere ad esse collegate, si è reso evidente come il maggior gettito imputato ai fabbricati D per la parte dell’imposta sugli immobili (unità ricettive alberghiere) abbia nei fatti coperto un presunto gettito derivante dalla tassa di soggiorno. Alle posizioni ideologiche sul tema del centro-sinistra, ed al possibile cedimento da parte dell’attuale amministrazione Comunale (che valuteremmo con stupore!) rispondiamo che “restiamo coerenti” invitando ad una riflessione complessiva che tenga conto di tutti questi aspetti da noi menzionati. Su questo tema, l’attuale amministrazione necessariamente dovrà fornire agli operatori di settore una posizione chiara, anche alla luce degli strumenti operativi che una dinamica di inserimento della imposta di soggiorno porta con sé (come adozione di regolamento, tariffe da applicare, risorse umane per i controlli, monitoraggio delle entrate)".

Parlando di programma, Giovanardi ritiene indispensabile "concentrarsi su un vero utilizzo del contenitore della Fornace. Partendo dalla sistemazione del Parco esterno, questo sito oggi non può essere attivato solo parzialmente per eventi sporadici, ma deve divenire luogo di cultura, tradizioni con una sua piena accessibilità. Per far fronte alle difficoltà, oggi esistenti nel raggiungimento dell’area in direzione mare/monte va valutato ed intrapreso a seguire, un collegamento ciclopedonale con sottopasso che venendo da mare, utilizzando aree già oggi nella disponibilità del Comune, colleghi l’area, rendendola pienamente raggiungibile. Quando si pone l’accento sulle identità del territorio, ebbene la Fornace va inserita direttamente in questa traccia". Tra le suggestioni che fanno comunque parte di un ragionamento per la città, Giovanardi in conclusione rimarca l’importanza di “guardare a mare, mare e spiagge come risorsa di qualità per la nostra realtà turistica con la possibilità di cogliere nuovi spunti ed opportunità".