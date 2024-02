Elezioni a Bellaria-Igea Marina, il Movimento 5 stelle presenta la lista capitanata da Maria Angela Bigoli

Sabato al Centro Culturale Vittorio Belli di Bellaria Igea Marina i coordinatori del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna Marco Croatti e Gabriele Lanzi, affiancati dal coordinatore provinciale di Rimini Mariano Gennari, hanno presentato la lista del M5S che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di giugno e che vedrà come capolista Maria Angela Bigoli. Presente anche il candidato sindaco Ugo Baldassarri, che sarà sostenuto dal M5S.

“È stata l’occasione per affrontare alcuni temi cittadini e manifestare il desiderio di un rinascimento bellariese che rilanci l’immagine del comune puntando con determinazione ad alzare la qualità dei propri servizi, della qualità urbana, della sicurezza e invertire una spirale di degrado, insicurezza, con un tessuto commerciale sempre più povero, un posizionamento turistico che ha dimenticato il turismo di qualità nonostante le potenzialità enormi e che ha tolto competitività e prestigio a Bellaria-Igea Marina - commentano - Per il M5S è dunque necessaria una nuova visione di futuro che stringa in un patto forte istituzioni e operatori”.

I coordinatori 5 stelle hanno voluto ringraziare il consigliere comunale uscente Danilo Lombardi per "il grande lavoro svolto in questi ultimi dieci anni. Nelle prossime settimane sarà completato il programma elettorale coinvolgendo tutti i cittadini che vorranno contribuire e partecipare al progetto politico a 5 stelle e saranno organizzati eventi pubblici su temi specifici di interesse per la città".