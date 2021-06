Elezioni a Cattolica, il candidato Gessaroli (Alleanza Civica) incontri in città

Il candidato della lista civica Alleanza Civica per Cattolica Massimiliano Gessaroli sarà presenta sabato dalle 9,30 alle 12,30, al Mercato, in Piazza de Curtis, per incontrare i cattolichini, confrontarsi con loro e ascoltare le loro idee per migliorare la città. E domenica si replica, infatti Alleanza Civica per Cattolica sarà presente in Piazza Nettuno, dalle 15,30 alle 19.

"Nelle varie campagne elettorali, assistiamo alla solita scena, in cui tutti i contendenti auspicano l’importanza del confronto e dell' ascolto dei cittadini per conoscere e dare risposte ai problemi della città – spiega Gessaroli -.Tutto giusto sul piano teorico, ma poi, concretamente, tutte queste buone intenzioni si traducono in un nulla di fatto, perché in realtà hanno già risposte precostituite in tasca. Ed è proprio per questo motivo, per fare capire che non siamo come gli altri, vogliamo presentare un metodo diverso, basato, in primis, su un vero e reale ascolto dei cittadini, delle associazioni, delle attività economiche e, solo in un secondo momento, cominceremo a formulare le nostre proposte specifiche che riguarderanno i vari argomenti, non sulla base delle solite promesse elettorali, ma su una reale possibilità di portarle a termine".