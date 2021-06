Elezioni a Cattolica, il candidato sindaco Gessaroli incontra cittadini e categorie economiche

Alleanza Civica per Cattolica con il candidato sindaco Massimiliano Gessaroli prosegue i suoi incontri con cittadini e associazioni di categoria durante la campagna elettorale e giovedì è in programma un doppio confronto con Confcommercio e Cna. "Le due giornate di incontri che si sono svolte sabato e domenica, sono state molto positive per conoscere direttamente dai cittadini le vere problematiche che incontrano tutti i giorni, in particolare con l’Amministrazione pubblica – spiega Gessaroli – "uesti momenti ci hanno dato anche una grande iniezione di energia per l’affetto e, soprattutto, per la considerazione che la gente, i cittadini ci hanno dimostrato, in quanto ci percepiscono come una cosa diversa dalla vecchia solita politica, ed è proprio questo il punto. Siccome consideriamo anche molto utile interfacciarci con le varie Associazioni Economiche della città, giovedì alle 10, allo Spazio Tu di Cattolica incontreremo i rappresentanti di Confcommercio e alle ore 20.30, il direttivo della Cna, nella sede di Alleanza Civica per Cattolica".

Gessaroli prosegue: "Saranno sicuramente due confronti molto importanti per conoscere cosa si aspettano da una nuova Amministrazione: se ritengono valide le azioni che sono state fatte fino ad ora e cosa debba essere rimodulato, modificato o creato ex-novo per una vera ripartenza di Cattolica. Emergeranno tante idee e suggerimenti, che prenderemo assolutamente in considerazione se non saranno alternativi ad una nostra visione generale della città, che punta ad una rigenerazione urbana, una transizione ecologica, e pari opportunità per tutti i cittadini senza più scorciatoie o corsie preferenziali".

Invece, mercoledì appuntamento con il dibattito televisivo “Fuori dall'aula - la politica locale a confronto”, su Icaro TV dalle 18 in cui verranno affrontati i temi: lungomare, turismo, commercio e destagionalizzazione.