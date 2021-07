Elezioni, a Cattolica il centro-sinistra presenta il programma della candidata Franca Faronchi

La coalizione di centrosinistra ha presentato alla città il proprio programma elettorale, documento che rappresenterà la bussola dell'agire politico dell'Amministrazione di centrosinistra guidata dalla candidata sindaco Franca Foronchi. "Le idee e le proposte sviluppate nei quattro macro-argomenti che compongono il programma (Persona, Famiglie e Comunità; Luoghi della Mente; Ambiente e Sviluppo del Territorio; e Futuro) sono la sintesi dei tavoli di lavoro della scorsa primavera, nei quali ciascun gruppo della coalizione ha portato e discusso le proprie istanze ma anche il contributo dei numerosi incontri pubblici degli ultimi mesi", spiega una nota della coalizione.

Ad oggi sono oltre 40 gli incontri realizzati dalla candidata Sindaca per Cattolica Franca Foronchi insieme alla coalizione di centrosinistra, pensati al fine di ascoltare le istanze della cittadinanza, rappresentate da comitati di quartiere, operatori economici, associazioni sportive, sindacati, lavoratori e lavoratrici, associazioni di volontariato e terzo settore, semplici cittadine e cittadini, "così da poter sviluppare un programma ambizioso in grado di rispondere alle esigenze di tutte le diverse sensibilità di Cattolica. Un programma concreto, pragmatico, che è stato preceduto dalla sottoscrizione di una carta valoriale essenziale per identificare in maniera chiara la visione di città e di società, i principi e, appunto, i valori che compongono questa coalizione", spiega la nota.

"Ad oggi la coalizione di centrosinistra è la prima forza politica della città a esporre ai cittadini quali progetti ha in mente: è fondamentale comunicare alle persone come si intende la città del futuro, come si pensa di migliorare la vita della comunità, quali soluzioni attuare per risolvere i problemi. Per il centrosinistra, cittadine e cittadini sono al primo posto: le sterili polemiche o gli accordi romanocentrici stiano fuori dalla porta. Un programma pensato e redatto al fine di dare risposte efficaci alle numerose sfide della società attuale - emergenza climatica, pandemia, tecnologia, in termini di lavoro, sanità, istruzione, turismo e cultura, e migliorare le condizioni di vita di cittadine e cittadini nonché innescare la crescita del sistema economico, lavorativo e sociale".