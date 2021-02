Elezioni a Cattolica, le forze politiche di centrosinistra firmano la "Carta valoriale"

"Il futuro non aspetta, per Cattolica una nuova visione di città"

"Sulla base di un profondo confronto è stata redatta e sottoscritta da (Pd, Cattolica Futura, Verdi, Art.1-Mdp, In futuro con Cattolica, Rifondazione Comunista, Partito Socialista, Cattolica in Azione) una "Carta Valoriale", fusione di tutte le sensibilità progressiste e riformiste della città, i cui contenuti hanno la funzione di un biglietto da visita per l’apertura anche ad altre forze (politiche-civiche-associazioni-persone) che vorranno aggiungersi condividendone i principi. È da principi e valori imprescindibili e condivisi che il centrosinistra di Cattolica trarrà la linfa per stendere le proposte da presentare a cittadine e cittadini in vista delle elezioni amministrative". Così il segretario Pd di Cattolica Alessandro Belluzzi.

'Il futuro non aspetta: Cattolica, una visione nuova di città', è questa la volontà di partenza che riassume i diversi aspetti e temi a cui si sta lavorando già da diversi mesi nell’ottica di un “mondo” ormai destinato a trasformazioni più o meno radicali dovuti all’emergenza pandemica, alla tecnologia e ai flussi della globalizzazione. La solidarietà socioeconomica, la tutele della salute pubblica, il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione dei Beni Comuni, la promozione dei diritti civili e dell’integrazione, l’innovazione tecnologia e l’attenzione alle nuove generazioni tramite diverse e importanti sfide culturali: il tutto tenendo presente la natura turistica della città, che non può permettersi di presentarsi in ritardo sulla qualità dell’offerta in relazione allo sviluppo di una domanda che sarà sempre più anch’essa di qualità.

E, ancora: "Le proposte saranno nel solco dell’eco-sostenibilità, della vivibilità degli spazi urbani e della valorizzazione dei servizi pubblici, della sicurezza, della legalità, della trasparenza amministrativa, con un’attenzione alla tutela del lavoro e alla centralità di Cattolica nella Valconca ma non solo, per l''azione amministrativa e promozionale. A queste istanze pratiche si sommano altre identitarie ma non meno importanti quali la lotta ad ogni forma di sottocultura basata sull’intolleranza e la discriminazione di genere o razziale. Da questi Valori fondamentali si apre una fase in cui qualsiasi cittadino è invitato e può portare nella politica locale il proprio contributo di idee e di sensibilità partecipando attivamente ai tavoli di lavoro per la costruzione del programma elettorale che si apriranno nel mese di marzo comunicando già da ora la propria disponibilità a essere presente o nel dare semplicemente il proprio apporto di idee scrivendo all’indirizzo email cattolica2021@gmail.com ; questo nel segno di una reale partecipazione che anch’essa rappresenta una caratteristica fondante della coalizione che si sta formando."