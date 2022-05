Elezioni a Coriano, "Lo sport al centro": ne parla il candidato sindaco Cristian Paolucci

Proseguono gli incontri di Coriano Futura sul territorio in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. "Lo Sport al Centro" è il titolo dell'incontro in programma venerdì alle 18.30 al "Bar Centrale", in piazza Giuseppe Mazzini. Interverranno Cristian Paolucci, candidato sindaco di Coriano, e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna con delega allo Sport. "Sarà l'occasione per approfondire le politiche di valorizzazione del mondo sportivo della Regione Emilia-Romagna e approfondire i punti del programma elettorale di Coriano Futura che toccano da vicino sport e infrastrutture", spiega Paolucci.