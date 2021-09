Elezioni a Montescudo-Monte Colombo, il programma e gli incontri della lista civica Torri Unite

La lista civica Torri Unite si presenta alle elezioni del Comune di Montescudo-Monte Colombo a sostegno della candidata Sindaca Elena Castellari "con l’intento di proseguire il percorso intrapreso nel 2016, che aveva come scopi principali il buon governo, l’integrazione delle due precedenti comunità e il benessere dei cittadini".

"Per questo motivo - spiega una nota - intendiamo mettere al centro del nostro programma elettorale un corretto ed onesto metodo di amministrazione, che dall’ascolto delle necessità dei cittadini porti risposte e soluzioni soddisfacenti, in quell’ottica di trasparenza che ci ha sempre contraddistinto in questi primi cinque anni di legislatura. Proseguendo quindi sulla strada della collaborazione e del confronto continuo con la popolazione – due punti di valore della nostra attività amministrativa -, è nostra intenzione potenziare i canali di comunicazione e di informazione con i Cittadini già attivati in questa legislatura, mettendo anche a disposizione un account Whatsapp per tutte le segnalazioni/richieste e realizzando un opuscolo informativo a cadenza ciclica in cui rendicontare le attività svolte e presentare tutte le novità per quanto riguarda servizi ed eventi sul territorio. Nel prossimo quinquennio, oltre ad un piano efficace di manutenzioni e di investimenti volti alla valorizzazione e tutela del nostro territorio e dei beni pubblici, è nostra intenzione portare a compimento i tanti progetti già avviati per i centri giovanili e quelli sportivi, così come per le strutture scolastiche, compreso il nuovo plesso di Montescudo per le Elementari e Medie, il cui iter progettuale è in corso".

Nei prossimi giorni sarà distribuito su tutto il territorio il programma elettorale e, nel pieno rispetto delle procedure anti-Covid saranno svolti gli incontri pubblici, uno per ognuna delle frazioni del territorio. Il primo appuntamento è per martedì 14 settembre a Valliano, presso il Ristorante Zi Teresa. Il calendario degli incontri proseguirà quindi il 15 settembre ad Albereto in Piazza del Castello, il 16 settembre a Osteria Nuova nel giardino de I Muretti, il 17 settembre a Monte Colombo presso la Pizzeria Don Matteo, il 21 settembre a Santa Maria del Piano presso il Dream Bar, il 22 settembre a Taverna nel giardino della Biblioteca comunale, il 24 settembre a Trarivi in Piazza dell’Ulivo, il 28 settembre a Croce nel giardino della Scuola, il 29 settembre a Montescudo nel giardino della Locanda.