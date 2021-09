Elezioni a Pennabilli, si presenta la lista civica "Orizzonte Comune”

“Il nostro motto è ‘Vivere Pennabilli’ - che diventa poi ‘Vivere in comune’, ‘Vivere la scuola’, ‘Vivere la sanità’ e così via con tutti gli obiettivi che ci siamo dati - e vuole sottolineare due aspetti fondamentali per noi - esordisce Ferri -: la profonda conoscenza delle dinamiche di tutto il territorio del nostro comune, ma soprattutto il mettere in campo idee che permettano a Pennabilli e alle sue frazioni di vivere, di essere una città dinamica. Vivere è molto di più di sopravvivere, significa avere una visione comune che miri verso l’alto, verso progetti ambiziosi, verso un orizzonte condiviso al quale tendere..

Durante l’incontro tutti i candidati: Francesca Arcangeli, Giancarlo Crociati, Angela Orazietti, Antonio Piccinini, Barbara Pinna, Andrea Pula, Lucia Scarpetti e Alessio Zanchini si sono presentati e hanno condiviso proposte e obiettivi. Una squadra composta, compresa la candidata Sindaca, da 5 donne e 5 uomini, di cui 6 candidati sotto i 40 anni, che fin da subito hanno scelto di lavorare insieme a chi crede in un paese fatto da persone che collaborano per il bene di territorio e comunità, avendo una visione, un ORIZZONTE COMUNE e creando un clima di positività e ottimismo.

Il programma completo si può consultare qui: https://bit.ly/3CnXPwU

Tra le priorità della lista "miglioramento della viabilità della SS Marecchiese, la connessione della fibra ottica a tutti i privati, apertura e collaborazione con tutti i Comuni della vallata, Unione dei Comuni, Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna, intercettazione finanziamenti europei, nazionali, regionali per le aree interne, trasporto scolastico gratuito, mantenimento servizio asilo nido abbattendo le rette, ampliamento servizi centro di aggregazione, implementazione servizi di medicina e assistenza di base per anziani e disabili e di visite specialistiche, preservare il ruolo centrale dell'agricoltura nella struttura socio-economica della nostra montagna, favorire i centri commerciali naturali particolare attenzione al turismo naturalistico, enogastronomico e culturale. Riportare Pennabilli quale punto di riferimento nella progettazione e nella promozione culturale, nell’ottica di garantire una vita più felice a chi abita questi territori. Il macro obiettivo è quello di aprirsi alla cultura nella varietà delle sue forme, e di rendere sempre più funzionali e fruibili le strutture che “ospitano” cultura, collaborando, in questo senso, anche con le numerose realtà associative presenti sul territorio comunale e che vantano, ormai, una struttura consolidata".

Nei prossimi giorni il gruppo si presenterà in tutto il territorio comunale, questo il calendario:

Giovedì 23/09/2021 PONTE MESSA ore 21:00

Venerdì 24/09/2021 MACIANO ore 21:00

Sabato 25/09/2021 SOANNE ore 19:00

Sabato 25/09/2021 SCAVOLINO ore 21:00

Lunedì 27/09/2021 CA' ROMANO ore 21:00

Martedì 28/09/2021 MOLINO DI BASCIO 21:00

Mercoledì 29/09/2021 MIRATOIO ore 21:00

Giovedì 30/09/2021 CHIUSURA MACIANO ore 19:00

Giovedì 30/09/2021 CHIUSURA PONTE MESSA ore 21:00

Venerdì 01/10/2021 CHIUSURA PENNABILLI ore 21:00