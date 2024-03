Elezioni a Poggio Torriana, i 'Volenterosi' in campo con Danilo Rinaldi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

I Volenterosi per Poggio Torriana si presenteranno alle Elezioni comunali del prossimo 8-9 giugno con Danilo Rinaldi candidato Sindaco. Le iniziative sul territorio promosse in questi mesi dal gruppo di cittadini hanno messo in luce l’esistenza di una diffusa esigenza di rinnovamento alla guida amministrativa del Comune, resa ancor più urgente dalla situazione finanziaria del bilancio comunale.

La gestione dell’attuale maggioranza in Consiglio Comunale ha portato il Comune sull’orlo del commissariamento, salvato solo dall’assenza della minoranza di centrodestra nell’ultima seduta di qualche giorno fa. La stessa maggioranza ha respinto la proposta dei Volenterosi di un accordo per una nuova coalizione con nuovi progetti e nuovi candidati. I Volenterosi, interpreti della necessità di rinnovamento, decidono quindi di formare una lista civica e presentarsi alle elezioni con Rinaldi candidato Sindaco.

Assessore uscente a Santarcangelo di Romagna con importanti deleghe quali quelle ai servizi sociali e ai rapporti con l’Unione Valmarecchia, Rinaldi abita da oltre 10 anni a Poggio Torriana. Nei due mandati a Santarcangelo ha maturato un’importante esperienza amministrativa, che ora intende mettere a frutto per il suo paese assieme a una squadra coesa e motivata, che mette al centro il futuro di Poggio Torriana.

Il programma dei Volenterosi si fonda su alcuni punti fermi quali il rilancio del senso di appartenenza alla comunità unita di Poggio Torriana, una nuova visione del territorio nel rispetto delle identità culturali, storiche, economiche e ambientali di tutte le sue componenti e una gestione amministrativa più trasparente e partecipata. Un programma che sarà completato grazie al contributo di cittadine e cittadini negli incontri che saranno organizzati nelle prossime settimane. Vi invitiamo seguirci sulla nostra pagina Facebook.

I Volenterosi per Poggio Torriana