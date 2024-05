Elezioni a Poggio Torriana, presentata la lista dei 'Volenterosi' a sostegno di Rinaldi

Undici nomi del territorio, undici persone che vivono Poggio Torriana e che mettono a disposizione passione e competenze per il rinnovamento del Comune. Sono i candidati della lista civica 'Volenterosi per Poggio Torriana', che si propone alle prossime elezioni comunali del 8-9 giugno con Danilo Rinaldi candidato sindaco. I candidati sono: Marco Barbieri, Olmo Biondini, Elena Caprili, Gian Matteo Giovannini, Latifa Labsairi, Nicholas Muratori, Stefania Nardo, Monica Ricci, Luca Ronconi, Chiara Semprini e Ivonne Zoffoli.

“Il percorso dei Volenterosi nasce da lontano, con tante persone che hanno partecipato ai nostri incontri e hanno fornito spunti di riflessione e idee preziose. Oggi presentiamo con orgoglio le cittadine e i cittadini che si mettono in gioco candidandosi al Consiglio comunale per la nostra lista civica”, dichiara il candidato sindaco Rinaldi. “Abbiamo una lista di candidati ricca e variegata. Ci sono persone di esperienza, ma anche giovani che portano entusiasmo, idee e percorsi di impegno nella comunità già consolidati. Rappresentiamo tutto il territorio, tutte le frazioni da Montebello a Sant’Andrea, questo è stato un obiettivo che ci siamo posti dall’inizio e che siamo felici di aver raggiunto”.

I Volenterosi hanno da tempo divulgato pubblicamente il loro programma, aperto al contributo diretto dei cittadini sia sui social che nei vari incontri nelle frazioni, il prossimo dei quali è in programma martedì 7 maggio alle 21.00 a Santo Marino, nel parco di via XXV Aprile. “E a breve uscirà un ricco calendario di appuntamenti, per condividere le nostre proposte e presentare i nostri candidati”, conclude Rinaldi.