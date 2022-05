Elezioni a Riccione, nelle schede anche il simbolo di "Riccione Coraggiosa" al fianco di Daniela Angelini

Nella scheda elettorale alle prossime elezioni amministrative di Riccione ci sarà anche il simbolo di "Riccione Coraggiosa". La lista è stata accettata dell’Ufficio Elettorale del Comune di Riccione, senza alcun rilievo. Venerdì mattina, alle 8, i presentatori della lista hanno varcato per primi, tra le liste che si presenteranno

alla tornata elettorale per le Amministrative del Comune di Riccione, la soglia degli Uffici del Comune con i documenti necessari alla presentazione della lista, "ma anche con i propri ideali, i propri valori e la voglia di cambiare finalmente la vita di Riccione e dei Riccionesi", viene rimarcato.

"Riccione merita di più - viene aggiunto -. Proprio per questo Riccione Coraggiosa fa parte della coalizione che appoggia Daniela Angelini. Convinti che Riccione debba uscire da questo oblio in cui in questi ultimi 8 anni è relegata, a causa della miopia dell’Amministrazione uscente che si è isolata, non riesce ad intercettare tutti i fondi che sarebbero a disposizione, per cambiare il volto della città, e crede di poter nutrire i cittadini solo di rendering di progetti che non si attueranno mai".