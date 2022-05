Elezioni a Riccione, oltre 500 persone alla cena di autofinanziamento per Daniela Angelini sindaco

Erano oltre 500 le persone che hanno partecipato lunedì 16 maggio alla cena di sostegno per la campagna elettorale di Daniela Angelini. La candidata alle prossime elezioni comunali sostenuta da una ampia coalizione composta da tre civiche e tre partiti ha organizzato una cena di finanziamento alla Fattoria del Mare che ha visto la partecipazione anche del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Tanti i rappresentanti del mondo economico locale presenti, oltre agli amministratori pubblici dei comuni limitrofi.

“Ho accettato questa sfida per portare a Riccione la libertà. Ascolto, condivisione e incontro sono le parole chiavi del nostro progetto per la Riccione del futuro. Un'impostazione diversa dal passato. Si tratta di ricostruire la città e lo faremo con la pacatezza nei toni, ma con la determinazione delle decisioni. – ha detto Daniela Angelini, lanciando una sfida - Abbiamo tutti i numeri per diventare la Tourism Valley della Romagna. Ringrazio il presidente Stefano Bonaccini, tutti gli amministratori, i rappresentanti del mondo economico e tutti gli amici per essere presenti a questa serata. Ringrazio anche i tantissimi cittadini che sono qui insieme alla coalizione che mi appoggia. Ma soprattutto, ringrazio il bellissimo esercito fatto di 125 persone, un gruppo che ha scelto di candidarsi al mio fianco e che potrà fare la differenza".

“500 persone sono il segnale che c’è voglia di partecipare – ha detto Stefano Bonaccini rivolgendosi ai presenti – Daniela da sola può andare veloce, ma solo con l’aiuto di tutti noi può andare lontano. Avete scelto la strada giusta: fare una campagna elettorale con il sorriso e ricca di proposte. Perché una politica che sa solo denigrare gli altri non fa altro che spaccare una comunità senza dare soluzioni ai problemi dei cittadini. Libertà per Riccione!”