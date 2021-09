Elezioni a Rimini, anche il sindaco di Misano sostiene la candidatura di Jamil Sadegholvaad

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Conosco Jamil da molto tempo e sono convinto che la sua elezione a Sindaco garantirebbe la continuità amministrativa nella città capoluogo e sarebbe un vantaggio anche per i Comuni della Provincia. L'elenco dei progetti condivisi è molto lungo e riguarda aeroporto, mobilità territoriale, infrastrutture, grandi opere e gestione condivisa delle strategie turistiche. Tutto questo ha un riflesso ampio che coinvolge migliaia di famiglie e imprese nella loro quotidianità, fatta di lavoro e spostamenti, servizi e istruzione, sanità e assistenza.

Portare avanti quanto programmato nell'interesse dei cittadini, pur con le differenti sensibilità territoriali, è stato il profilo usato in questi anni. Per i comuni del territorio non è indifferente ciò che accade nel capoluogo. Per questo dico che la qualità della vita e i servizi di cui godiamo non piovono dal cielo, ma sono frutto di un lavoro sinergico e quotidiano. Rimini da questo punto di vista è sempre stata una città trainante, così come deve esserlo il comune capoluogo, e sono convinto che un amministratore capace e attento alle dinamiche territoriali come Sadeghoolvad, possa costituire una naturale continuità del lavoro portato avanti in questi anni da Andrea Gnassi. Mi auguro che da lunedì Rimini possa continuare a correre.

Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico