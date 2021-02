Elezioni a Rimini, Coraggiosa non mette il veto alle primarie: "Lavoriamo per costruire la città del futuro"

Primarie sì, primarie no. Va avanti il dibattito su quale sarà il candidato del centrosinistra, tra Petitti e Sadegholvaad, alle prossime elezioni amministrative di Rimini. E martedì, a margine del secondo appuntamento del tavolo di lavoro, la coalizione del centrosinistra escludeva il ricorso alle primarie per la scelta del candidato. Diversa invece la posizione di Emilia Romagna Coraggiosa, per la prima volta seduta al tavolo, che non mette alcun veto sulle primarie. "La città del futuro ha bisogno di una nuova agenda politica che come Coraggiosa Rimini vogliamo portare avanti, interloquendo sui contenuti, determinando l’agenda politica, ponendoci come terza gamba di una coalizione di centrosinistra, senza avere pregiudizialmente alcun tipo di preferenza rispetto al candidato, che non abbiamo espresso, e che, qualsiasi esso sia, espresso con le primarie o meno, dovrà farsi portavoce del programma condiviso che si proverà a costruire d’ora in avanti - spiegano - Continuiamo a lavorare insieme per sviluppare la nostra idea di città e testiamo la volontà delle altre forze politiche e civiche, se riconosciamo le stesse priorità potremo collaborare per costruire la città del futuro; con questo spirito ci siamo seduti al tavolo e continueremo a farlo".

Prosegue Coraggiosa: "Combattere le disuguaglianze, mettere al centro i bisogni e le necessità di chi era e si ritrova oggi ancora più in difficoltà. Questa la sfida che ci prefiggiamo e l’input che ci spinge a cercare un’interlocuzione con le altre forze politiche e civiche che si dicono pronte a cercare una convergenza per il futuro della città. Per noi il futuro della città deve passare, per prima cosa, dalla consapevolezza che tanto si debba fare per accorciare le distanze tra chi fatica o non riesce affatto a vivere una vita dignitosa, coscienti del fatto che a quel pezzo, sempre maggiore di società, si debbano dare soluzioni strutturali, abbandonando una visione corta, miope ed emergenziale, che non risolve alcun problema bensì lo rimanda soltanto di qualche tempo, lasciando le persone in una insopportabile condizione di ricatto e incertezza. La città del futuro deve passare dalla costruzione di un piano casa comunale che sia in grado di mettere, una volta per tutte, al centro il diritto all’abitare, dando risposte a chi aspetta una casa popolare, a chi non riesce ad affrontare il mercato privato, a chi è costretto a cercare soluzioni di fortuna per avere “qualcosa” sulla testa. La città del futuro deve scardinare quel sistema malato che mette in atto lo sfruttamento lavorativo per tenere in piedi il settore turistico e tutto il suo indotto, che restituisce lavoratrici e lavoratori poveri".

E, ancora: "La città del futuro, per noi di Coraggiosa Rimini, deve quindi essere costruita collettivamente, partendo dal dare soluzioni e prospettiva di vita degna a chi è più in difficoltà, mettendo al primo posto le problematiche che affliggono chi fino ad ora è rimasto indietro e si è ritrovato abbandonato al suo destino. Al tavolo al quale abbiamo partecipato per la prima volta lunedì sera, ci sediamo per trovare le convergenze necessarie per sviluppare l’idea di una città più giusta e solidale, che metta al centro i bisogni di chi soffriva e chi soffre in virtù di una difficoltà economica già presente prima e sempre più diffusa e crescente. A quel tavolo porteremo le nostre proposte, quelle che continuiamo a costruire insieme a chi parteciperà ai nostri tavoli tematici: Diritto all’abitare e sociale, Pari opportunità e disuguaglianze, Lavoro, turismo e legalità, 4 Cultura, 5 Ambiente e urbanistica) che si terranno sabato pomeriggio alle 15 in modalità online, ai quali ci si può iscrivere mandando una mail a coraggiosarimini@gmail.com .