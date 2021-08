Elezioni a Rimini, Europa Verde raggiunge l'accordo con il candidato Sadegholvaad

Accordo raggiunto fra Europa Verde, il candidato sindacato Jamil Sadegholvaad e la coalizione di centrosinistra. Sciolte quindi le ultime riserve e inizia la volata verso le amministrative a Rimini di ottobre. "Con l’impegno che la compatibilità alla transizione ecologica sarà il filo conduttore della prossima azione amministrativa spostando ancora di più Rimini verso nuovi traguardi di qualità Europa Verde e Jamil sanciscono il patto per le comunali 2021", spiega Cesarino Romani, portavoce dei Verdi riminesi.

"Chiudiamo un lungo percorso programmatico, portato avanti in questi mesi. E siamo davvero entusiasti nel portare avanti la nuova proposta programmatica per la città di Rimini, fortemente agganciata al tema ambientale, che ha in Jamil Sadegholvaad il suo candidato sindaco".

Oltre a Romani, all'incontro che ha sancito l'accordo anche Alessia Di Rago impegnata in particolare sulle tematiche femminili e Marco Affronte, già parlamentare europeo, che evidenzia come "ci sia soddisfazione perché davvero nei prossimi anni c’è la possibilità di innovare e modernizzare in chiave ambientale la città di Rimini, partendo dal lavoro sulla rigenerazione urbana fatto in questi anni, e arricchendolo di nuove iniziative e nuovi progetti che rappresentano una nuova direzione di sviluppo per una città libera e ambiziosa come questa“. Sadegholvaad evidenzia invece “l’importanza di questo patto sulle cose da fare e su una visione comune di futuro di Rimini. La transizione ecologica dovrà essere fine e metodo che attraversa l’intero lavoro dell’amministrazione comunale. Non c’è settore che non abbia nell’ambiente, nella qualità della vita il suo principale obiettivo".