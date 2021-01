Elezioni a Rimini, Gianfreda (civiche): "Dal Pd auspichiamo ascolto non un candidato imposto"

In queste ultime settimane è esploso un vero e proprio acceso dibattito nel centro sinistra in vista delle prossime amministrative, con fratture e stoccate, e adesso nel dibattito intervengono anche le liste civiche. Il portavoce Kristian Gianfreda annuncia che la rete delle liste civiche sta incontrando le rappresentanze politiche dell’area del centrosinistra con l’obiettivo di creare un tavolo in cui, con pari dignità, possano partecipare tutte le diverse anime della città".

"La città è composta da mondi vitali, da categorie economiche e sociali, da progetti di impresa, da famiglie, da bisogni e da sogni. Il percorso politico delle diverse parti in campo deve rispettare questa diversità con l’apertura e l’ascolto. La rete delle liste civiche sta incontrando tutte le rappresentanze politiche dell’area del centrosinistra con l’obiettivo di creare un tavolo in cui, con pari dignità, possano partecipare tutte le diverse anime della città per definire i comuni denominatori di un programma di governo e individuare le caratteristiche di un candidato sindaco unitario della coalizione del centrosinistra".

Incalza Gianfreda: "A questo tavolo verrà invitato anche il Partito Democratico che auspichiamo parteciperà con spirito di apertura ed ascolto, e senza la pretesa di definire autonomamente il prossimo candidato sindaco. Gli ultimi 5 anni di governo della città sono a testimoniare che questo percorso è possibile. In questi anni Rimini ha messo in campo un’idea di città e una visione di futuro tangibile, legata alla vita reale dei cittadini, cambiandola in meglio: con progetti concreti che hanno modificato abitudini, stili di vita, strade, quartieri, scuole, sanità. Noi continuiamo a credere in un percorso trasparente e democratico per tutti e non solo per una parte".