Elezioni, a Rimini l'ex assessore Imola vara una lista civica del centrosinistra

L'assessore nella prima giunta di Andrea Gnassi a Rimini, Irina Imola, torna nell'agone politico in vista delle amministrative del prossimo autunno. Lo fa con una lista civica che "guarda al centrosinistra, volendo inaugurare una nuova stagione del riformismo riminese", di cui è portavoce assieme a Carla Bonvicini. Con loro, spiegano, diversi rappresentanti del mondo dell'associazionismo, della cultura e del turismo. Già da tempo Imola, rispetto a Jamil Sadegholvaad ed Emma Petitti, volti diversi del Pd, ed entrambi in corsa per la candidatura a sindaco di Rimini, si è schierata a favore della seconda, ma è anche favorevole alle primarie.

L'obiettivo è quello di "ripristinare una cittadinanza attiva". Il "buon lavoro fatto dalle amministrazioni del sindaco Gnassi", spiega la lista civica, va "aggiornato e rinnovato alla luce della drammatica pandemia che ci ha colpiti". Dunque "non si può solo attendere, occorre anche rinnovare". In particolare la riqualificazione alberghiera "non è più rinviabile" e serve "un progetto innovativo di riorganizzazione delle aste commerciali nella zona turistica e maggiore valorizzazione del centro storico". Senza dimenticare la cultura che "necessita dello sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale e culturale e per favorirne la crescita in un'ottica di sostenibilità". Il contributo al centrosinistra non può che partire dall'esperienza maturata e il candidato a sindaco "dovrà trovare una sintesi tra le aree culturali e politiche della coalizione", senza "investiture per puro spirito di continuità amministrativa", ma interpretando "la continuità con le corrette e necessarie proposte innovative rivolte al futuro della comunità". (fonte Dire)