Elezioni a Rimini: la Giunta fa squadra per Sadegholvaad. Anche a "colpi di post"

Una squadra compatta. E molti di loro sono anche amici da una vita. Le elezioni a Rimini stanno scaldando i motori e una parte della Giunta comunale si è schierata in questi giorni apertamente a sostegno dell'assessore Jamil Sadegholvaad che ha annunciato giovedì scorso la sua disponibilità a correre per la carica di sindaco di Rimini. E la battaglia si combatte anche a colpi di post, tra ricordi, apprezzamenti e parole di stima. A dare il suo appoggio al neo candidato, e assessore alla Sicurezza, sono stati in questi giorni gli assessori Gianluca Brasini, Roberta Frisoni, Mattia Morolli, Anna Montini e la vice sindaco Gloria Lisi. Tutti uniti e schierati per Jamil.

Il clima all'interno del Pd e della coalizione del centrosinistra continua a rimanere teso in vista delle prossime amministrative, ma c'è un solido sostegno per Sadegholvaad con quasi tutta la giunta al gran completo a tifare per lui. E, così, nonostante la speranza del Segretario provinciale del pd Sacchetti e quella delle liste civiche fosse quella di trovare un candidato di sintesi, sembra, almeno al momento, che le fazioni siano due ed entrambe molto forti. Da una parte c'è Emma Petitti e dall'altra Sadegholvaad. Due facce molto diverse del partito. C'è chi pensa che la soluzione più giusta sia quella delle primarie, anche se in diversi chiedono di sedersi a un tavolo e aprire un vero dialogo, un appello fatto dal portavoce delle civiche Kristian Gianfreda, e dal segretario comunale Pd Vanni Lazzari.

La Giunta compatta sui social

A schierarsi al fianco di Jamil Sadegholvaad è stato tra i primi l'assessore Gianluca Brasini che sul suo profilo social scrive: "Siamo stati per dieci anni compagni di squadra. Un gruppo di uomini e donne che ha condiviso tanto, gioie e dolori tipici di una sfida così lunga e intensa, ma sempre con l’obiettivo di fare il bene della nostra Città. Adesso tocca a te amico e collega di tante battaglie. Abbiamo solo qualche capello bianco in più ma la stessa voglia di prima! Un grande in bocca al lupo a Jamil Sadegholvaad candidato sindaco di Rimini".

A fare subito da eco anche l'assessore Roberta Frisoni che commenta: "Forse saremo poco convenzionali, ma in fondo forse noi riminesi siamo anche così… Ho condiviso con Jamil e con i miei colleghi di giunta tante scelte, alcune difficili, in questi anni. Siamo veramente una bella squadra, compatta e unita. Io e Jamil abbiamo fatto incontri ovunque nella città, accompagnando i cantieri che stanno rigenerando la nostra meravigliosa Rimini, affrontando problemi e situazioni di ogni tipo. Forse è scontato dirlo, o forse non lo è. Forza Jamil sono con te!"

La vicesindaco e assessore Gloria Lisi ricorda il loro legame d'amicizia: "Prima di tutto è un caro amico, uno di quelli, in realtà pochi, di cui ti fidi e questo per me è un punto di parte imprescindibile. In fondo lo conosco da prima dell’esperienza in Giunta, avevo avuto modo di coinvolgerlo in una cena di beneficenza dove ho potuto apprezzare la sua disponibilità, generosità ed umiltà. Queste tre caratteristiche per me sono fondamentali nel ruolo di Sindaco ed è tutto più facile quando un candidato le possiede come doti personali. Non posso non soffermarmi sulle sue capacità professionali, molte le ha migliorate in questi anni. Ho visto crescere in lui competenze, professionalità ed abilità, abbiamo condiviso momenti di una durezza che in pochi possono immaginare, abbiamo superato difficoltà impensabili, da ultima, una pandemia da affrontare in quest’ultimo anno di mandato. Ieri ho ascoltato le sue parole nella diretta fb e lo ringrazio per aver nominato tante volte il sociale ed aver sottolineato la parole ‘Insieme ‘ e ‘Nessuno escluso ‘, due presupposti che mi rendono ancora una volta orgogliosa di aver lavorato con lui in questi 10 anni. Grazie per la tua disponibilità ed il tuo coraggio, forza Jamil!".

E, ancora l'assessore Mattia Morolli che commenta questa discesa in campo come "Un passo in avanti per Rimini.

Sono molto contento per la disponibilità del collega Jamil Sadegholvaad a candidarsi primo cittadino di questa città.

Una persona seria, disponibile, conosce ogni pezzo di città e ha saputo operare attivamente per il cambiamento che Rimini ha svolto in questi anni con la guida di Andrea Gnassi Vai Jamil".

E, infine, anche l'assessore Anna Montini che postando una foto insieme ai colleghi di Giunta scrive: "Tutti parte di una grande squadra! Per i colori del mare e del cielo, sembra una foto di altri tempi... Avanti tutta Jamil! Un grande in bocca al lupo!