Elezioni a Rimini, Sadegholvaad verso la candidatura? L'assessore annuncia importanti novità

L'assessore annuncia un intervento per giovedì e tutto fa pensare che scenderà in campo alle prossime amministrative

L'assessore del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad dà un nuovo indizio sulla sua possibile e probabile candidatura a sindaco per il centrosinistra e lo fa tramite la nuova pagina facebook dove lunedì mattina ha scritto: "Ciao! Posso disturbarvi un attimo? Ci vediamo giovedì 28 alle ore 12 su questo profilo, ho alcune cose importanti da dirvi."

Fino ad oggi alla domanda diretta se si sarebbe candidato non ha mai dato conferme, ha sempre glissato. Nel frattempo, a novembre la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna Emma Petitti aveva datà la sua disponibilità a correre per diventare sindaco di Rimini. Una decisione che ha fatto emergere non poche fratture dentro al Pd. Posizioni troppo diverse per far sì di avere candidato unitario per il centro sinistra, nonostante le speranze del segretario provinciale Sacchetti.

Si apre quindi la possibilità delle primarie per scegliere il candidato che raccoglierà l'eredità di Gnassi e potrebbero tenersi a marzo.