Elezioni a Rimini, sei candidati sindaco: le liste in campo e il punto della situazione

Mancano sono cinque settimane alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. E' questo il tempo che manca per la chiamata alle urne ed eleggere il nuovo sindaco di Rimini. Lo scenario è ormai chiaro e i candidati sindaco a Rimini saranno sei, salvo novità dell'ultimo minuto essendoci ancora qualche giorno a disposizione delle liste per terminare la raccolta delle firme.

La continuità con l'attuale amministrazione è rappresentata dall’assessore uscente Jamil Sadegholvaad. A sostenerlo ci sono Pd, Europa verde, Rimini Coraggiosa, Lista Rimini Futura e Lista civica Rimini Rinata.

Il centrodestra è invece sceso in campo puntando su Enzo Ceccarelli, ex sindaco di Bellaria Igea Marina per dieci anni, al suo fianco Lega, Fratelli d’Italia, Noi Amiamo Rimini, Frisoni con Ceccarelli, il Popolo della Famiglia e la Casa dei Moderati che riunisce Forza Italia, Città metropolitana, Noi con l’Italia, Cambiamo e Unione di Centro.

C’è poi Mario Erbetta, candidato per Rinascita Civica e a sostenerlo ci sono Rinascita Civica, Liberalsocialisti e Amici dell’Avanti. In corsa per la poltrona di sindaco anche Matteo Angelini con il Movimento 3V (vaccini vogliamo verità) e Sergio Valentini, candidato di Rimini in Comune: diritti a sinistra.

Infine, l'unica donna a correre per la fascia tricolore è l'ex vicesindaca ed ex assessora Gloria Lisi che ha deciso di candidarsi con una coalizione composta da cinque liste civiche in rappresentanza del mondo dell’imprenditoria, del benessere, dei giovani e dal Movimento 5 Stelle.

Ogni lista può presentare fino a 32 candidati al consiglio comunale. In caso si arrivi al ballottaggio questi si svolgerà il 17 e 18 ottobre.