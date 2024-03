Elezioni a San Clemente, il Pd punta sulla ricandidatura di Mirna Cecchini

Nella serata di venerdì si è tenuta l’assemblea degli iscritti al circolo del Partito Democratico di San Clemente. Durante l’incontro è stata richiesta, all’unanimità, la ricandidatura, a sindaca di San Clemente, di Mirna Cecchini in previsione della prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il segretario del Circolo PD, Christian D’Andrea, ha illustrato le peculiarità che hanno caratterizzato questi 5 anni di legislatura e l’esito del percorso di consultazione svolto nei mesi di febbraio e marzo e che ha visto il coinvolgimento di oltre 80 persone fra iscritti, simpatizzanti ed elettori. L’assemblea ha sostenuto "il buon governo dell’amministrazione Cecchini ricordando anche le difficoltà scaturite dal gestire il lungo e complesso periodo dettato dalla pandemia, dalle conseguenze scaturite dalle guerre ancora in corso a livello mondiale a quelle date dall’inflazione e dall’alluvione del maggio scorso".

In particolare è stata segnalata la necessità di proseguire e portare a conclusione i “pilastri” programmatici che hanno caratterizzato questi ultimi due anni di mandato ed in particolare: la realizzazione della nuova palestra a servizio del polo scolastico, il completamento delle opere di messa in sicurezza sulla via Tavoleto, l’avvio delle opere di consolidamento nelle strade collinari (che vedono circa 3 milioni di euro di finanziamento), la realizzazione delle opere di ricucitura urbana fra le varie frazioni. L’assemblea ha inoltre chiesto alla candidata sindaca un particolare impegno per un nuovo “patto” con i cittadini al fine di mettere a sistema realtà associative, imprenditoriali, gruppi di quartiere per ricostruire una nuova comunità sanclementese dopo gli eventi degli ultimi anni ricercando anche la massima condivisione fra le forze politiche che si richiamano ai valori del centro sinistra. Mirna Cecchini ha quindi dichiarato la propria disponibilità accettando l’invito del Partito Democratico a ricandidarsi a sindaca alla prossima tornata amministrativa, accogliendo con entusiasmo le proposte che sono nate dall’assemblea e assicurando pieno impegno nella realizzazione degli obiettivi posti per una San Clemente ancora più inclusiva, solidale e innovativa.