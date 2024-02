Elezioni a Santarcangelo, 'Un bene in Comune' schiera Barnaba Borghini per sfidare Sacchetti

Per le elezioni comunali di giugno a Santarcangelo, la lista civica 'Un bene in Comune' candida a sindaco Barnaba Borghini, attualmente consigliere comunale di minoranza. “La nostra lista civica propone la candidatura a sindaco di Borghini, una persona che si è distinta per equilibrio, sensibilità e competenza in questi anni, figura conosciuta e rassicurante per il paese, che può rappresentare davvero un punto di sintesi per costituire un’alternativa concreta alle logiche del partito di Sacchetti”.

“La nostra lista, nata in occasione delle elezioni amministrative del 2019 attorno al nostro consigliere ed ex candidato sindaco Domenico Samorani, in questi anni ha continuato ad essere costantemente presente in consiglio comunale per portare avanti le proposte dei cittadini, a radicarsi sul territorio clementino e a rafforzarsi ulteriormente aggregando santarcangiolesi con la voglia di cambiare e di metterci la faccia. Da qui ripartiamo con la giusta dose di entusiasmo”.

Inoltre la lista civica tende la mano ai possibili alleati: “Intendiamo proporre questa candidatura, consci del lavoro svolto a servizio dei cittadini in questi anni, dichiarando la massima apertura e disponibilità da parte nostra, senza alcuna preclusione. Siamo pronti a dialogare con tutte le forze politiche e le energie positive che si formeranno in città e ad integrare il nostro programma elettorale. Vogliamo rappresentare seriamente una reale alterativa al Partito Democratico, perché non vogliamo che Santarcangelo continui ad essere un paese con cittadini di serie A e di serie B. La nostra mission iniziata nel 2019 continua ancora. Presto presenteremo la nostra squadra composta da persone che hanno l’obiettivo comune di migliorare assieme la nostra amata Santarcangelo”.