Elezioni, Alleanza Civica "Borghini sindaco" presenta i candidati, in poche ore raccolte 300 firme

"Ringraziamo dal profondo del cuore tutti i santarcangiolesi che sono venuti nel fine settimana al nostro gazebo in piazza a firmare per consentire la presentazione della nostra lista “Alleanza Civica – Borghini Sindaco” alle elezioni comunali di Santarcangelo di Romagna dell'8 e 9 giugno". Esordisce così Barnaba Borghini, candidato sindaco di Alleanza Civica, per comunicare il primo risultato già ottenuto dalla sua squadra.

"Grazie per gli abbracci, i sorrisi, le belle parole scambiate e il grande entusiasmo ricevuto. Solo nella giornata di sabato 20 aprile abbiamo raccolto oltre 300 firme. Vivere tutto questo e vedere le file ininterrotte di gente accorsa per manifestarci fiducia ci ricorda la grande responsabilità che portiamo sulle nostre spalle. I santarcangiolesi hanno una grande voglia di cambiamento e lo stanno dimostrando nel migliore dei modi. Siamo pronti a sfidare Filippo Sacchetti e il Partito Democratico”.

“Come candidato sindaco ci tengo a presentare ufficialmente i nomi dei candidati consiglieri comunali della nostra ed unica lista “Alleanza Civica – Borghini Sindaco”, tutti residenti a Santarcangelo di Romagna: Gabriele Stanchini, Jenny Dolci, Marco Magnani, Simona Capobianco, Daniele Apolloni, Marco Motisi, Cristina Delvecchio, Cristina Frisoni, Andrea Berardi, Francesca Matteoni, Giampiero Bisognani, Stefano Protti, Marcella Massazza, Roberto Paradiso, Maria Chiara Ballerini, Marco Fiori”.