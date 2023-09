Elezioni a Bellaria 2024, Francesco Chiaiese è il candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra

Il Pd di Bellaria Igea Marina anticipa i tempi e sceglie il candidato sindaco. Sarà Francesco Chiaiese a guidare la coalizione di centro-sinistra alle elezioni comunali del 2024. Lo ha deciso, con voto unanime, l’assemblea degli iscritti che si è riunita venerdì sera, alla presenza del segretario provinciale Filippo Sacchetti, approvando la proposta presentata dal segretario Nerio Zanzini.

"Bellaria Igea Marina è attualmente un comune con problematiche (sociali, economiche e culturali) maggiori di molti altri comuni simili - spiegano i dem - Al tempo stesso è in forti difficoltà a competere nella sfida per collocarsi a dignitosi livelli di innovazione. Una località turistica che da decenni interviene in superfice è destinata a perdere terreno nella competizione del mercato nazionale ma anche con i vicini di casa. Davanti ad un’amministrazione che finora si è limitata ad una mera gestione dell'ordinario ed è stata incapace di portare avanti scelte di trasformazione e miglioramento della nostra realtà, il Partito Democratico di Bellaria Igea Marina ha avviato da alcuni mesi un ampio confronto con soggetti di diverso orientamento ma accomunati dalla volontà di cambiare. Abbiamo incrociato condivisioni di grande rilievo, anche con altri soggetti politici e organizzazioni associative, per definire insieme un proficuo percorso che giunga, entro la fine del 2023, alla definizione di un programma elettorale veramente innovativo, capace di raccogliere con competenza e passione le sfide che abbiamo di fronte e che metteranno alla prova le forze politiche alla scadenza del 2024. Una “coalizione” di soggetti, ognuno con la propria identità e autonomia, aperta a movimenti politici d’ispirazione popolare cristiana, che guarda alle forze vive della società, del tessuto produttivo e del mondo del lavoro. Per questo è necessario ripartire da un “pensiero forte”, capace di richiamare a comuni responsabilità e impegni, all’ idea programmatica per la quale prima c’è la persona pensata in ogni suo ambito di vita".

In questo percorso, continuano dal Pd, "è risultato determinante l’incontro con Francesco Chiaiese che, deciso a costruire una propria lista per le prossime amministrative a Bellaria Igea Marina, ha con noi condiviso obiettivi, percorso e contenuti. Ecco perché oggi il Partito Democratico di Bellaria Igea Marina ha deciso di sostenere una coalizione guidata da Francesco come candidato sindaco per l’area che si richiama ai valori della sinistra e del riformismo più illuminato. È, questa, un’area molto vasta, seguita con interesse da tante persone, anche se a fatica trovano occasioni e stimoli per esprimere le proprie idee e manifestare la voglia di partecipare. È un’area che pone al centro i valori della difesa dell’ambiente e della solidarietà, per ampliare e valorizzare l’interconnessione fra le persone e nel tessuto urbano ma anche, conseguentemente, per rilanciare la nostra piccola e media impresa, ivi compreso il comparto turistico che sta pagando il prezzo di ritardi ormai decennali nella cura e lo sviluppo del territorio e dei servizi. Dobbiamo rilanciare una città veramente a misura delle donne e degli uomini che ci abitano o che ci vengono in vacanza, a misura dei bambini e dei ragazzi che vanno a scuola o cercano uno spazio per il loro tempo libero, a misura delle libere associazioni che chiedono spazi ed un minimo di strumenti per sviluppare le loro idee. Fare questo significa effettuare scelte coraggiose che valorizzino la mobilità dolce e integrata, con progressiva pedonalizzazione dell’area a mare della ferrovia, il conseguente allestimento di servizi circolari interni, i parcheggi a monte, gli strumenti urbanistici per consentire di reinventare nuovi spazi nella fascia fronte/mare. Ci sono esempi notevoli in giro per il mondo ed anche vicino a casa nostra. Dobbiamo e vogliamo studiarli, non per scimmiottarli ma per reinterpretarli in nuove forme, rispettose della nostra storia e capaci di essere protagonisti del futuro".

Il Pd presenterà una propria lista con il proprio simbolo, Francesco Chiaiese presenterà la propria lista composta da uomini e donne che, anche se non appartenenti a partiti politici, hanno la voglia di intraprendere questa sfida. "Il programma elettorale della coalizione sarà costruito con il contributo del candidato sindaco, del Pd e gli altri soggetti politici e dei cittadini (organizzati e non) che intenderanno contribuire a questo progetto. Le forme per mettere in sintonia i vari contributi ed arricchire la proposta dovranno svilupparsi su 3 direttrici fondamentali e insostituibili: contatto diretto attraverso iniziative (incontri, dibattiti, riunioni di zona, ecc.) e con l’attenzione alla raccolta delle idee/opinioni anche in tutte le occasioni informali; strumenti editoriali online e social media; confronti con associazioni (culturali, di categoria, religiose, ecc.). Il Pd dichiara la propria completa disponibilità e volontà di sostenere il candidato sindaco Francesco Chiaiese, nelle occasioni di confronto politico e nell’approfondimento e diffusione dei contenuti programmatici. Ciascuno nei propri rispettivi ruoli di candidato sindaco e di lista a suo sostegno, il Pd e Francesco Chiaiese, manterranno la reciproca autonomia di iniziativa nel quadro dell’accordo programmatico che sarà positivamente arricchito dal percorso di partecipazione di tutti coloro che vorranno contribuire a costruire una reale alternativa".