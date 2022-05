Elezioni amministrative, Coriano Futura organizza una cena per presentare il progetto politico

Prosegue la corsa di Coriano Futura in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Venerdì 20 maggio a Cerasolo si terrà un appuntamento dedicato a tutti coloro che desiderano conoscere e sostenere il progetto della lista civica. "A cena insieme per Coriano" è il titolo della cena in programma alle 19.30 presso l'Agriturismo La Pecora Nera, di via Levata 40 (Cerasolo).