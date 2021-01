Elezioni amministrative, Pd pronto alle primarie, intanto apre ai civici

Una coalizione di centrosinistra "più ampia possibile" sul fronte alleanze; invece, sul candidato: o una scelta "unitaria decisa tra tutte le componenti" oppure le primarie. Il segretario del Partito democratico della città di Rimini, Alberto Vanni Lazzari, ribadisce la strategia in vista delle amministrative di quest'anno, accogliendo "con molto interesse" la presa di posizione di ieri delle liste civiche presenti in Consiglio comunale. Il lavoro fatto in questi anni dalle giunte Gnassi, argomenta il dem, "ha cambiato in positivo Rimini", dal piano di risanamento ambientale, alla messa in esercizio del Trc. "I risultati sono sotto gli occhi di tutti" e "da lì ripartiamo per nuovi e altrettanti obiettivi, fondamentali per la nostra comunita'". La pandemia, prosegue, obbliga a "ripensare e riprogettare aspetti fondamentali per la vita dei nostri cittadini": la sanita', la digitalizzazione, i servizi, le periferie, l'economia, la rigenerazione urbana. Tutti aspetti approfonditi in queste settimane con la costituzione di gruppi di lavoro. "Un lavoro programmatico che metteremo a disposizione di tutta la coalizione di centrosinistra per giungere ad un programma comune", sottolinea il segretario, spingendo per una coalizione "più ampia possibile. Alleanze sociali e alleanze politiche, con le liste civiche a rappresentare "una gamba fondamentale del centrosinistra riminese. Se è possibile- auspica- occorre andare oltre coinvolgendo altre esperienze"

Infine, sulla candidatura a sindaco due le strade. Un nome deciso tra tutte le componenti del centrosinistra è "la soluzione che in tanti auspicano", ma "si realizza se la soluzione soddisfa tutte le aree culturali e politiche. Altrimenti sono inevitabili le primarie", che "sono nel dna del Pd". E in questa ottica, conclude, "le autocandidature sono un valore e non certo il contrario. Trovare dirigenti che si mettono in gioco per il bene di una comunita' politica nobilita la partecipazione e il coinvolgimento". C'e' "tempo per trovare il percorso migliore e soprattutto possibile".

(Agenzia Dire)