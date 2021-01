Elezioni amministrative, sulla bagarre nel Pd interviene anche Santi: "Dialogate prima che sia tardi"

Sulla bagarre nel Pd che ha visto tra giovedì e venerdì anche un attacco del consigliere dem Casadei dopo l'uscita di Piccari, quest'ultimo difeso subito da Giulia Corazzi, interviene anche il presidente della provincia Riziero Santi che richiama al dialogo. "Cuore, testa e sentimento – non altro - mi danno titolo per rivolgervi questo appello prima che sia tardi. Fermatevi e dialogate. Rinunciate ai vostri propositi di parte e ricercate un percorso comune".

Il presidente esorta: "Rimini ha bisogno di voi, delle vostre capacità, della vostra esperienza e della vostra passione. Il momento che stiamo attraversando è drammatico. C’è bisogno di serenità, di unione, di certezze e non di confusione. Già le vicende nazionali ci dicono quanto sia stupido perdersi in diatribe interne così lontane dalla gente e dai problemi reali. Il lavoro svolto in questi anni a Rimini e in Regione è stato gigantesco ed i risultati ottenuti sono straordinari e sotto gli occhi di tutti, a prescindere dalle appartenenze politiche o ideologiche".

Riziero Santi ricorda come questo sia il tempo di valorizzare questi risultati non di disperderli. "E’ il tempo di serrare le fila e dedicarsi, tutti insieme, a rilanciare l’azione verso mete sempre più ambiziose. Ambizioni collettive non personali. Ambizioni che puntino a tenere Rimini nello scenario regionale, regionale ed europeo a testa alta e schiena dritta come lo è stata in questi anni. Fermatevi e dialogate! È un appello che faccio a tutti i dirigenti del partito democratico di Rimini, da chi ha ruoli amministrativi locali, a chi ha ruoli regionali, a chi ha ruoli di partito".