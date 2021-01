Elezioni amministrative, via al percorso di Rimini Coraggiosa

Dopo la presentazione alle ultime elezioni regionali, il gruppo di Emilia Romagna Coraggiosa Rimini riprende il percorso in vista delle amministrative. Nei mesi scorsi, a seguito di confronti, è nata una prima bozza di punti programmatici: valori di sinistra, lotta alle crescenti diseguaglianze, necessità della transizione ecologica, rispetto dei diritti di ogni persona. Per fare ciò sono in programma una serie di appuntamenti online attraverso i quali partecipare e contribuire fattivamente alla stesura della nostra idea di città, una Rimini Coraggiosa.

"Si parte con una prima assemblea di lancio giovedì 11 Febbraio, dove verranno presentati i primi punti programmatici grazie ai quali avviare un confronto aperto e costruttivo, per poi passare da un ulteriore appuntamento online dove ci si dividerà per tavoli tematici, laboratori di idee, ognuno dei quali sarà il luogo dove si potranno portare le proposte, che in virtù del confronto andranno ad implementare la bozza programmatica, scrivendo di fatto tutte e tutti insieme la nostra idea di città - spiegano - L’obiettivo finale è perciò quello di sviluppare insieme una serie di punti programmatici con i quali confrontarsi con le altre realtà civiche e politiche presenti sul territorio, per capire se e con chi possono esserci convergenze, e lavorare per portare le nostre idee all’interno delle istituzioni comunali. E’ chiaro che il nostro è un percorso in continua costruzione e ampliamento, che tiene aperto e al centro il confronto con tutte le soggettività civiche e politiche; essendo circolate in questa fase notizie relative a voci o supposizioni rispetto a convergenze su nomi dei candidati, affermiamo che queste non ci appartengono, per il semplice e concreto motivo che nel momento in cui avremo completato di stilare i nostri punti programmatici ci confronteremo attraverso quelli valutando gli interlocutori più affini alle nostre idee".

Per chi volesse partecipare alle assemblee online o avere alcune info in più, mail a: coraggiosarimini@gmail.com (pagina Facebook “EmiliaRomagna Coraggiosa – Rimini”)