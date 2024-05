Elezioni, Anna Maria Bernini a Santarcangelo per sostenere i candidati di Forza Italia

Il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto tappa a Santarcangelo per sostenere i candidati della lista di Forza Italia, collegata con il candidato sindaco Luigi Berlati per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Insieme all'On. Rosaria Tassinari, coordinatrice di Forza Italia per la Romagna e candidata alle elezioni Europee con Forza Italia per il Partito Popolare europeo e a Filippo Giorgetti, Sindaco di Bellaria Igea Marina, Anna Maria Bernini ha voluto portare il proprio sostegno a tutta la lista di Forza Italia.

"Noi di Forza Italia facciamo politica con amore ed è questo che ci distingue da tutti gli altri - ha detto - noi vogliamo essere vicini alle persone, le vogliamo ascoltare prima di parlare. Ricordatevi che siamo al governo e che il cambiamento è possibile in ogni comune anche in quelli che come Santarcangelo sono da sempre amministrati dalla sinistra. Non esistono più le roccaforti rosse. Il voto a Forza Italia è un voto utile".

"Il voto a Forza Italia alle europee consentirà di avere in Europa i nostri rappresentanti del PPE, l'unico partito in grado di contrastare alcune politiche forsennate europee - aggiunge Walter Vicario, Coordinatore Commissario Forza Italia Santarcangelo Di Romagna - Alle comunali siamo il partito che ha un filo diretto con il governo e come tale siamo in grado di portare le istanze locali a livello nazionale".

Presente all'incontro anche Marco Gatti, segretario di stato alle finanze e bilancio della Repubblica di San Marino che ha voluto portare il proprio sostegno a tutto il gruppo di Forza Italia di Santarcangelo che da anni è guidato dal commissario comunale Vicario. "Con Marco si è parlato di reciprocità fra stati e problematiche dei frontalieri: è stato un momento di condivisione importante per consolidare il punto di riferimento diretto per tutti gli italiani italiani residenti nella Repubblica che saranno chiamati al voto per le imminenti consultazioni. Marco Gatti ha individuato in Forza Italia l'interlocutore diretto e utile ai cittadini che interagiscono a vario titolo con la Repubblica di San Marino, e per questo lo ringraziamo rimanendo a disposizione".