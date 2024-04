Elezioni, banchetto con Fratelli d'Italia per sostenere Cavedagna al Parlamento Europeo

Fratelli d’Italia si mobilita anche in Riviera per sostenere la candidatura al Parlamento Europeo di Stefano Cavedagna. Domani, domenica 7 aprile dalle ore 16, appuntamento in viale Ceccarini a Riccione con un banchetto e, a partire dalle ore 18,45, con un aperitivo offerto a simpatizzanti, iscritti ed amici presso il Giardino Rosa Maria in via Virgilio. Saranno presenti, per l’occasione, le due parlamentari del territorio: l’onorevole Beatriz Colombo e la senatrice Domenica Spinelli accompagnate dal coordinatore provinciale del partito Nicola Marcello.