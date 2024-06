Elezioni, Barboni (Forza Italia): "Migliorato il risultato delle ultime politiche, Giorgetti strepitoso"

Tempo di bilancio in casa Forza Italia, su elezioni europee e amministrative, con il coordinatore provinciale Antonio Barboni: "Forza Italia saluta con soddisfazione il risultato ottenuto alle elezioni europee in provincia di Rimini che segna un incremento percentuale rispetto alle ultime elezioni politiche nonostante la perdita del presidente Berlusconi. Altro motivo di soddisfazione e’ il dato complessivo del collegio, in termini di preferenze dei candidati, che permette di annotare l’ottimo risultato dell’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale del partito, prima tra i candidati di FI della regione Emilia-Romagna, rafforzandone con ciò la leadership regionale".

"In relazione alla tornata elettorale amministrativa la strepitosa vittoria di Filippo Giorgetti a Bellaria al primo turno, contro tutto e contro tutti, con Forza Italia al 17,23% primo partito della coalizione di centrodestra conferma che la qualità del buon governo viene premiata dai cittadini. Forza Italia, inoltre, ringrazia tutti i candidati sindaci, i quadri dirigenti locali e tutti i candidati consiglieri che con la loro attività, presenza ed impegno politico hanno consentito questo lusinghiero risultato. Forza Italia c’è e ci sarà sempre più e costituirà l’asse moderato e portante della coalizione di centrodestra".