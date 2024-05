Elezioni a Bellaria Igea Marina, il ministro Pichetto Fratin dà la carica alla lista di Forza Italia

Ieri sera presso l'Hotel Milano di Bellaria Igea Marina si è svolta la presentazione dei candidati in lista per Forza Italia alla prossima tornata elettorale di Bellaria Igea marina. Una lista a sostegno del candidato sindaco Filippo Giorgetti, capitanata da Roberto Maggioli, che vede la riconferma dei consiglieri comunali uscenti Francesco Grassi, Giada Giorgetti ed Ersilio Brandi oltre che dalla Presidente del Consiglio Comunale Cristina Zanotti.

"Punto fondamentale e centrale di tutto ovviamente l'appoggio, la fiducia nel nostro Sindaco Filippo Giorgetti che dopo il primo mandato deve completare un'opera importante di rivitalizzazione, rigenerazione e di programmazione per Bellaria Igea Marina", affermano da Forza Italia. Alla serata era presente il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che, accompagnato dalla deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale di Forza Italia e candidata alle prossime elezioni europee dell'8-9 giugno prossimo, ha nel suo intervento elogiato l'operato del sindaco Giorgetti e fatto presente che la collaborazione tra il governo e i comuni, in primis Bellaria Igea Marina, è stata proficua in questi anni. Dichiarando poi ulteriormente la propria disponibilità e del suo Ministero per qualsiasi problema e situazione che possa essere interessante.

"Tutti i componenti della nuova lista hanno quindi una stella polare ed un obiettivo prioritario: far si che Forza Italia continui ad essere parte fondamentale della maggioranza di centrodestra (con Fdi e Lega oltre che componenti civiche) oltre che il proprio sindaco Filippo Giorgetti sia riconfermato per il secondo mandato sulla scia del buon lavoro svolto e programmato per i 5 anni prossimi", concludono da Forza Italia.