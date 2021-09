Elezioni, Bellini: "Servono investimenti specifici per territori collinari e periferici"

Il candidato a sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini, in tandem alle prossime elezioni amministrative per la coalizione del centrosinistra, continuano a incontrare i cittadini di Rimini in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Particolare attenzione dai due candidati viene data alle aree più decentrate del territorio che, secondo il programma della coalizione, saranno protagoniste di soluzioni innovative: presidi socio sanitari dislocati, una maggior partecipazione costituita da forum di quartiere e il distaccamento per alcuni servizi amministrativi, premialità per le attività commerciali di vicinato, nuove aree verdi e servizi per permettere ai cittadini di trovare risposta nell’ambito del proprio quartiere.

Per presentare questi obiettivi, Chiara Bellini ha incontrato una rappresentanza di residenti di San Lorenzo Monte, che hanno principalmente rappresentato la necessità di procedere al più presto con l’ampliamento del cimitero, insieme a un particolare impegno da dedicare alla parte viaria e stradale. Molto sentito è inoltre il tema degli immobili privati che richiedono ristrutturazioni (ad esempio granai, stalle, case coloniche) e dunque un processo autorizzativo flessibile. “I territori collinari e periferici - ha detto Chiara Bellini - saranno al centro di un programma di investimenti specifico e robusto per i prossimi 5 anni. Interverremo in maniera omogenea su ogni parte del territorio comunale, in ordine prioritariamente a servizi, mobilità, iniziative culturali, impiantistica sportiva, edilizia cimiteriale, parchi attrezzati, insediamento di botteghe e negozi di vicinato. Ogni programmazione sarà discussa e affrontata preventivamente con i cittadini, che saranno essi stessi protagonisti e ideatori della crescita qualitativa del luogo in cui vivono. Garantiremo sicuramente una attenzione specifica, relativa alla sicurezza dei tratti stradali e alla manutenzione, e sarà nostra cura discutere e valutare con i cittadini le possibili soluzioni alle loro necessità. Questo l'impegno che prendiamo con i cittadini di San Lorenzo Monte e con l'intera comunità riminese”.