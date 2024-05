Elezioni, Borghini (Alleanza Civica): "Se vinciamo subito il garante dei diritti delle persone anziane"

“I nostri anziani rappresentano una componente fondamentale della società, dell’economia e della cultura del nostro paese, riteniamo prioritaria l’istituzione del garante comunale che tuteli i loro diritti. Quella degli anziani è una tematica molto importante per cui mi sono speso in questi anni e che sarà all'interno del nostro programma” così esordisce Barnaba Borghini candidato Sindaco a Santarcangelo di Romagna con la lista Alleanza Civica - Borghini Sindaco.

“L’istituzione del Garante comunale dei diritti delle persone anziane nel comune di Santarcangelo rappresenterebbe un importante e tangibile segnale di attenzione nei confronti di questa fascia di età più fragile, vale a dire tutti quei cittadini, quei nonni, che sono i veri pilastri del nostro paese, nonché punti di riferimento per tante famiglie santarcangiolesi anche per quanto riguarda l’educazione dei nipoti” continua Borghini.

“Il Garante svolgerà il suo compito a titolo gratuito e sarà chiamato a vigilare sulla corretta applicazione della legge vigente in materia di tutela degli anziani, raccogliere eventuali segnalazioni in merito, assumere iniziative volte ad assicurare servizi di qualità a favore della terza età e svolgere funzioni di sostegno e tutoraggio, coadiuvando, sostenendo e indirizzando il lavoro già importante dei servizi sociali. Le mansioni del Garante andranno dal monitoraggio del rispetto dei requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche e private, all’espressione di pareri in merito alle misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani" puntualizza il candidato sindaco di Alleanza civica.

“Sarà inoltre compito del garante impegnarsi nell’ascolto degli anziani e delle famiglie segnalando all’Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione, promuovendo la partecipazione e l’ascolto a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito, anche sindacale, ove vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente” spiega Borghini.

“Nel 2023 già i comuni di Fiorenzuola D’Arda e Bellaria Igea Marina hanno istituito la figura del Garante comunale dei diritti delle persone anziane. Questo sarà uno dei primi atti della mia giunta perché una seria azione amministrativa deve rivolgersi innanzitutto ai più fragili, anche come riconoscimento a coloro che hanno contribuito a costruire la bellezza della nostra Santarcangelo” conclude il candidato sindaco Barnaba Borghini.