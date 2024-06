Elezioni, Borghini (Alleanza Civica): "Ecco le nostre proposte per la frazione di 'frontiera' Lo Stradone"

“Un confronto fruttuoso quello con la comunità de Lo Stradone, frazione "di frontiera" visto che buona parte ricade sotto il comune di Borghi e conseguentemente suddivisa sotto due provincie diverse con tutte le implicazioni del caso. E non sarà un caso quindi la situazione della provinciale Uso sp 13 la cui messa in sicurezza sembra sempre un problema di qualcun altro. Intendiamo promuovere un tavolo di lavoro sovra provinciale finalizzato a migliorare la viabilità di questa strada tenendo conto degli utenti più fragili dovrebbe essere una priorità per tutti. Specialmente per questa strada che è da sempre martoriata dal traffico pesante che attraversa la valle dell'Uso” esordisce il candidato sindaco di Alleanza Civica, Barnaba Borghini, che continua affermando:

“Vista anche la velocità con cui i mezzi attraversano il centro abitato e l'inefficacia degli accorgimenti tentati sinora, riteniamo importante adoperarsi almeno nell'immediato per avere più spesso i vigili che almeno possono fungere da deterrente. Sarà sicuramente utile una ciclabile che permetta alla frazione di sentirsi meno isolata dal centro di Santarcangelo studiando anche percorsi alternativi rispetto a quell'asse. Necessario anche un maggior monitoraggio del territorio visto che in passato in più di un'occasione l'intersezione di via Gessi con la provinciale in caso di abbondanti piogge (e non parliamo solo dell'alluvione dello scorso anno) tende ad allagarsi. Una buona amministrazione deve mettere in atto azioni in grado di prevenire e non solo di curare dopo”.

Inoltre Borghini punge: “Solo ora sotto elezioni si parla di un fantomatico progetto di una cassa di espansione sopra al maglificio da progettare giustamente insieme al comune di Borghi, al fine di evitare ulteriori alluvioni. I fondi in parte dovrebbero venire dal Generale Figliuolo già stanziati ed il 60% mancante dalla Prov. di Rimini: non posso fare altro che constatare il timing perfetto, ma d’altro canto ho più di un dubbio sulla fondatezza di questa news. Il nostro slogan è portare il centro nelle Frazioni: organizzando eventi e sagre nelle frazioni, per dare vita a queste. Il nostro programma, come abbiamo avuto modo di vedere e constatare solo in queste settimane, improvvisamente piace molto anche al candidato Sacchetti. Chissà perché”

Poi Borghini fa notare: “Non sono presenti in zona colonnine per ricariche di auto elettriche, visto che in qualche frazione sono presenti, perché non confrontarsi con l'amministrazione di Borghi al fine di individuare il luogo migliore in cui si possano installare? Per una frazione con autosufficienza limitata anche un rilancio del mercato può essere utile magari valorizzandolo con produttori locali al fine di integrare quell'unico banco rimasto con altri generi, coscienti del fatto che una sua crescita lo possa rendere appetibile e fruibile anche dai residenti dei piccoli borghi vicini come Ciola, Masrola e Camerano. Nulla da obiettare sul presidio della forestale in frazione, salvo il fatto che questa abbia portato conseguentemente alla perdita del centro civico (solo per fare un esempio anche per il voto i residenti dovranno recarsi fuori dalla frazione)”.

Infine il candidato sindaco di Alleanza Civica chiosa: “Lo Stradone come tutte le altre frazioni gravitanti nella valle dell'uso: Ciola, Montalbano, Canonica e San Bartolo meritano maggior attenzione rispetto al passato”.