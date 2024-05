Elezioni, la candidata Bertuccioli illustra i programmi della viabilità con al fianco Sadegholvaad

Una nuova rotatoria su via Cassandro, il restyling di quella all’ingresso dell’A14 e una più importante illuminazione sulle rotatorie della Saludecese sono gli interventi sulla viabilità illustrati dal presidente della Provincia e sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad insieme alla candidata sindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli in un incontro molto partecipato nella frazione di Santa Maria mercoledì sera.

Alcuni di questi sono interventi previsti nel programma elettorale della candidata della lista di centrosinistra da realizzare in sinergia con la Provincia, una collaborazione sempre fattiva che ha trovato conferma nelle parole del presidente, che ha annunciato i lavori previsti in tre aree fondamentali del territorio sia in termini di sicurezza che di decoro urbano.

“La collaborazione costante con l’amministrazione provinciale porta a risultati concreti e determinanti per il territorio di San Giovanni, progetti di indiscutibile valore, e evidenzia l’importanza fondamentale di una relazione istituzionale che agisce di concerto per il bene della comunità - commenta Michela Bertuccioli -. La nuova rotatoria tra via Cassandro e la strada provinciale SP58 si inserisce in uno dei punti più pericolosi del traffico cittadino marignanese e non solo e andrà a intervenire su una delle criticità più significative della viabilità della frazione di Santa Maria in Pietrafitta, troppo spesso luogo di incidenti anche gravi e di preoccupazioni per i residenti. Accolgo con estrema soddisfazione la conferma di un progetto condiviso da tempo con l’amministrazione provinciale, insieme alla possibilità di avviare un confronto con la Provincia di Pesaro e il Comune di Tavullia per affrontare le evidenti criticità che insistono sulla SP58, con l'impegno di attivarsi ed essere pronti anche sul fronte della realizzazione della sua variante che richiede un notevole investimento finanziario. Il restyling della rotonda all’ingresso dell’A14 non può che trovare la nostra totale approvazione, visti i solleciti da parte nostra e del Comune di Cattolica, in considerazione sia della sua indiscutibile funzione che della sua importanza anche simbolica e d'immagine di porta di ingresso del Comune di San Giovanni. L’ambizione di crescere come destinazione turistica non può infatti prescindere dalla presenza di landmark come questo, un benvenuto sia per chi arriva dall’autostrada sia per chi entra nel nostro Comune provenendo dalla costa. Infine l’illuminazione delle rotonde della Saludecese costituisce un ulteriore intervento in termini di sicurezza stradale”.

Oltre al presidente della Provincia anche la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti è arrivata nei giorni scorsi a San Giovanni per sostenere la candidatura di Michela Bertuccioli. Con lei la candidata ha affrontato soprattutto le tematiche relative alla scuola, ai giovani, alla disabilità, alla crescita sostenibile della comunità, concentrandosi sulle azioni virtuose e più efficaci che un’amministrazione comunale può mettere in campo per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini di ogni fascia di età e per creare opportunità.

Proseguono anche gli incontri sul territorio - gli ultimi, prima del silenzio elettorale - della candidata sindaca insieme alle candidate e candidati consiglieri comunali. Dopo i due confronti organizzati nei giorni scorsi da Cna e Cgil, venerdì 31 maggio è previsto l’appuntamento a Montalbano (ore 21, via Montalbano 2375) lunedì 3 giugno al Villaggio Fontemaggi (ore 20.30 piazza Di Vittorio); martedì 4 giugno a Pianventena (ore 20.30 parco di fianco alla chiesa) e per finire venerdì 7 giugno in Piazza Silvagni per la serata di chiusura della campagna elettorale.