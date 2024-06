Elezioni, il candidato Baldassarri chiude la campagna con Gnassi, Croatti e una serata musicale

Giovedì, 6 giugno, alle 20,30, la coalizione progressista Uniti per cambiare che candida Ugo Baldassarri sindaco di Bellaria-Igea Marina terrà in piazza Don Minzoni la manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Con Baldassarri, sul palco davanti alla chiesa di Bellaria, ci saranno i candidati delle tre liste della coalizione - PD, M5S, civica “Cambiamo Bellaria-Igea Marina” - e i parlamentare Andrea Gnassi e Marco Croatti. Seguirà la musica proposta dal dj "J Face”.

La campagna elettorale di Ugo Baldassarri è stata una lunga cavalcata che ha consentito al campo progressista di riallacciare il suo legame con il territorio. Già questo è un risultato significativo, raggiunto con l'impegno delle tre liste e dei loro candidati e sostenitori. "Comunque vada il voto – e la coalizione ovviamente auspica di raccogliere i frutti del suo lavoro – il campo progressista, frutto di una lunga e paziente tessitura politica, si è dimostrato capace di esprimere una elaborazione programmatica con solide basi che costituisce un patrimonio di idee per l'intera città. Insieme a Ugo una affiatata squadra di donne e uomini è stata capace di confrontarsi a viso aperto con chiunque, forte delle proprie idee", spiegano dalla coalizione.

"Attorno a Ugo Baldassarri è avvenuta una convergenza che è un esempio di buona politica. Il candidato sindaco, con la sua riconosciuta esperienza amministrativa, ha dato concretezza alla coalizione, non si è mai avventurato in facili promesse preferendo muoversi con realismo. È stato, Il suo, un messaggio di concretezza e di innovazione che - unito alla gentilezza - ha avvicinato alla politica tante ragazzi e tanti ragazzi come da tempo non accadeva".