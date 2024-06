Elezioni, il candidato Giovanardi chiude la campagna con musica, giocolieri e artisti teatrali

Giovedì 6 giugno, dalle ore 20,30, si svolgerà ad Igea Marina in viale Ennio presso l’anfiteatro, l’atto conclusivo della campagna elettorale del candidato sindaco Giovanni Giovanardi sostenuto dalle 2 liste civiche Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina.

Dopo un percorso che ha visto il candidato sindaco impegnato insieme alla sua coalizione in una pluralità di incontri con cittadini, gazebo informativi, cene elettorali è la volta dello spettacolo finale, voluto fortemente nel cuore di Igea Marina, con l’appello al voto che Gianni estenderà a tutte le famiglie di Bellaria Igea Marina, a sostegno di una scelta che guarda al territorio, alla persona, alla competenza, alla conoscenza amministrativa. Figura quella del candidato sindaco, slegata dai partiti, autonoma e fortemente ancorata alla città.

Sarà una serata in cui non mancherà l’intrattenimento per tutta la famiglia con artisti di teatro musical, giocolieri e con la musica dei “Fuoritempo” e del Gruppo Spettacolo Music & Soul. Davanti all'anfiteatro, il parco giochi Paperopolis per bambini e ragazzi che, in occasione della serata, riserverà prezzi dedicati. Verrà allestito un banchetto informativo con materiale per le elezioni ed un banchetto con dolci prelibatezze offerte da amici volontari e chef del territorio.