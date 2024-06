Elezioni, il centrodestra di Bellaria chiude la campagna con stand gastronomici e musica

Tempo di festa per chiudere la campagna elettorale del centrodestra unito di Bellaria Igea Marina. "Cinque anni passati in mezzo alle persone e vicino alle famiglie, vogliamo concludere questa campagna elettorale con lo stesso stile, quindi non faremo una serata politica con un comizio, ma abbiamo organizzato una serata con stand gastronomici, musica e spettacolo di piacevole intrattenimento che si svolgerà nella serata di venerdì 7 giugno a partire dalle ore 19 presso il Parco Pironi in zona Cagnona, in Via F.lli Cervi", spiegano dalla coalizione.

"Una serata dedicata alla convivialità e alla gioia, per esprimere quel senso di comunità e solidarietà che sono tra i capisaldi dell'amministrazione di Filippo Giorgetti e della coalizione di Centro Destra allargata ai civici che lo hanno accompagnato e sostenuto in queste elezioni: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Lista civica del Sindaco siamo per BIM e Noi con Filippo Giorgetti". Dalle 19 si potrà cenare presso gli stand gastronomici allestiti con il sottofondo della musica suonata dalla band “Miscela doc”; il tutto a disposizione gratuitamente di tutte le famiglie e i cittadini di Bellaria Igea Marina.

"Si ritiene quindi importante la serata di chiusura di venerdì, ma permeata da quella leggerezza e serenità che deve essere propria della contesa politica in ogni sua espressione. Per tale motivo dopo l'esibizione della band, Filippo Giorgetti terminerà la propria campagna elettorale e delle sue 5 liste con un breve saluto a tutti i presenti per poi proseguire con un meraviglioso spettacolo che lascerà “col naso all'in su” tutti i presenti, bambini e adulti". Infine dj set con i “Space Invaders” per concludere la serata con ballo, musica e divertimento. Tutta la cittadinanza è invitata.