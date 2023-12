Elezioni, Chiaiese e Pd ufficialmente separati. I dem: "Non è maturata un’adeguata sintonia politica"

Venerdì, 8 settembre, l’assemblea degli iscritti al Partito Democratico di Bellaria Igea Marina approvava un documento dove, fra l’altro, si evidenziava “l’incontro con Francesco Chiaiese che, deciso a costruire una propria lista per le prossime amministrative a Bellaria Igea Marina, ha con noi condiviso obiettivi, percorso e contenuti”. Sono trascorsi 100 giorni da quella sera e sono stati giorni intensi per il PD. In breve tempo si è costituito un gruppo, trasformatosi poi in comitato elettorale, composto da persone di diversa storia politica e personale ma accomunati dalla volontà di costruire una valida alternativa all’amministrazione di centrodestra.

Purtroppo, le prime uscite pubbliche hanno fatto rilevare le differenze di visione fra il candidato e il Pd. "Non si tratta di stigmatizzare, come è uscito sulla stampa, alcune proposte avanzate; si tratta di prendere atto, purtroppo, che non è maturata un’adeguata sintonia politica, programmatica e organizzativa fra il partito democratico e il candidato stesso, e ciò ancor prima della strategia sulla campagna elettorale", spiega il Pd.

"In questo senso è nostro dovere prendere atto che le valutazioni che esprimiamo oggi non sono quelle di 100 giorni fa - prosegue il partito -. Abbiamo sbagliato? Probabilmente sì. È colpa di Chiaiese? Sicuramente no. Ognuno mette in campo ciò che sa e può dare; il tempo trascorso ci ha fatto capire che dobbiamo percorrere strade diverse, strade che potranno anche incrociarsi ma che oggi non vanno nella stessa direzione. Termina così un’esperienza che riteniamo comunque di arricchimento per tutti".

"La campagna elettorale non è ancora di fatto iniziata, c’è il tempo per contatti, approfondimenti e soluzioni che consentano al centrosinistra di girare pagina dopo troppi anni di governo mediocre del centrodestra. Tutta l’area di centrosinistra appare oggi più unita che mai per camminare insieme. E il PD di Bellaria Igea Marina è intenzionato di fare, fino in fondo, la sua parte", termina la nota.