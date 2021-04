Elezioni comunali, a Rimini il Pd spera ancora di evitare le primarie: "Viste come uno scontro"

Il Partito democratico di Rimini spera ancora di evitare le primarie per la scelta del candidato sindaco per le prossime amministrative. Competizione elettorale che al momento vede in lizza la presidente dell'Assemblea legislativa regionale Emma Petitti e l'assessore comunale Jamil Sadegholvaad. Il segretario provinciale Filippo Sacchetti, in un video postato sui social, spiega che nei cinque Comuni chiamati al voto in provincia, solo nel capoluogo "si sta decidendo se fare o non fare le primarie".

Per il segretario nazionale Enrico Letta si tratta di "una possibilità", dunque "non sono obbligatorie" e "ogni territorio potrà decidere in autonomia", precisa. Certo, prosegue Sacchetti, "è chiaro che se non si trova un accordo nel Pd saranno inevitabili, pur sapendo che gli iscritti le vedono come un elemento di esagerata lacerazione e che la coalizione non parteciperebbe". Il tutto "a causa di quell'idea che le primarie siano una esasperazione dello scontro personale, una contrapposizione tra continuità e discontinuità, lo scontro tra due candidati rappresentanti lo stesso partito in istituzioni diverse al governo del territorio". E, chiosa il segretario, "non conta se queste siano argomentazioni realistiche o no, non conta se ci si impegneà a sottoscrivere tanti patti tra gentiluomini. Questo è il messaggio che passa". Per questo "in tanti ci stanno chiedendo di trovare una soluzione e di incontrarci". Da qui l'invito di Sacchetti: "Dovremo farlo anche se restano pochi giorni per riflettere e per decidere il da farsi ascoltando la città, ponendoci come soluzione e non come problema alle tante preoccupazioni dei cittadini. E lasciando- conclude- che ci possa guidare solo la scelta giusta per i riminesi e per mantenere alta la qualità della vita in città. Penso che ce la faremo anche se il tempo non è tanto".